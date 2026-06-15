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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल

अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल

अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार पीस डील (शांति समझौता) हो गया है. इसी के मद्देनजर सबसे पहले मालटा फ्लैग शिप दिशा होर्मुज स्ट्रेट पार करने जा रहा है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार पीस डील (शांति समझौता) हो गया है. पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में ये डील फाइनल हुई है. जंग के चलते महीनों से बंद होर्मुज स्ट्रेट को अब जल्द ही खोल दिया जाएगा. इसी के मद्देनजर होर्मुज स्ट्रेट पार करने जा रहा है पहला जहाज दिशा. 

दिशा नाम का ये जहाज LNG लेकर कतर के रास लाफान से अमेरिका की ओर जा रहा है. हालांकि, ये मालटा फ्लैग शिप है, लेकिन एआईएस में इसे भारत का जहाज दिखाया गया है. बता दें कि ये जहाज 2 मार्च से (अमेरिका-ईरान में जंग शुरू होने के कारण) रास लाफन में फंसा था, लेकिन मरीन ट्रैफिक के मुताबिक, इसने अब फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है. डील के बाद होर्मुज खुलने से यहां से गुजरने वाला यह पहला टैंकर होगा.

शिपिंग कंपनियों के मालिक खबर का आकलन कर समझौते की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि इस समझौते की पूरी डिटेल आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है. यही वजह है कि सोमवार के शुरुआती घंटों में इस समुद्री कॉरिडोर के आस-पास जहाजों की आवाजाही न के बराबर देखी गई. 

मार्च से फंसा था ये जहाज
ब्लूमबर्ग की ओर से जुटाए गए शिप-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इस टैंकर ने 1 मार्च के आस-पास कतर की रास लफ्फान (Ras Laffan) फैसिलिटी से गैस की खेप लोड की थी और युद्ध शुरू होने के चलते वहीं फंस गया था. वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला होर्मुज फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से बंद है. 

कच्चे तेल के बाजार में गिरावट
डील के मुताबिक ड्राफ्ट में ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिलेगी. इसके अलावा अमेरिका 25 अरब डॉलर की फ्रीज ईरानी संपत्तियां भी जारी कर सकता है. इसे लेकर सहमति बन गई है. बता दें कि होर्मुज से LNG की आवाजाही फिर से शुरू होने से मार्च से यूरोप और एशिया में गैस की बढ़ी हुई कीमतों और सप्लाई की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी. इसी के चलते कच्चे तेल के बाजार में भी गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा टूट गया.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Oil Tanker Strait Of Hormuz US Iran Deal
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