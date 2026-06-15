अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को समाप्त करने व होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है. दोनों देशों के बीच समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम ‘ट्रुथ सोशल’ पर यह घोषणा की, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम हुआ. अधिकारियों ने बताया कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे.

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा, 'इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौते (US Iran Peace Deal) को अंतिम रूप दिया जा चुका है. सभी को बधाई.' उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म कर दी जाएगी. ट्रंप ने कहा, 'मैं फ्री आवाजाही के लिए तत्काल होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की मंजूरी देता हूं. दुनिया के जहाजों, इंजन चालू करो. तेल का प्रवाह होने दो.'

अमेरिकी मीडिया ने इस समझौते को एक सीजफायर अरेंजमेंट बताया जो दोनों देशों के बीच बड़ी बातचीत का रास्ता बना सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया कि उनका प्रशासन उन जगहों पर सफल रहा है, जहां पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे रह गए थे.