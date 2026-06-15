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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran Peace Deal LIVE: ईरान से पीस डील के बीच नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, समझौते में फंस गया इजरायल?

US Iran Peace Deal LIVE: ईरान से पीस डील के बीच नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, समझौते में फंस गया इजरायल?

US Iran Peace Deal LIVE: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएस और ईरान ने एक डील पूरी कर ली है. डील के तहत होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jun 2026 11:23 AM (IST)

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US Iran Peace Deal Live Updates: अमेरिका ईरान शांति समझौता लाइव अपडेट
Source : Social Media (X)

Background

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को समाप्त करने व होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है. दोनों देशों के बीच समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम ‘ट्रुथ सोशल’ पर यह घोषणा की, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम हुआ. अधिकारियों ने बताया कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे.

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा, 'इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौते (US Iran Peace Deal) को अंतिम रूप दिया जा चुका है. सभी को बधाई.' उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म कर दी जाएगी. ट्रंप ने कहा, 'मैं फ्री आवाजाही के लिए तत्काल होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की मंजूरी देता हूं. दुनिया के जहाजों, इंजन चालू करो. तेल का प्रवाह होने दो.'

अमेरिकी मीडिया ने इस समझौते को एक सीजफायर अरेंजमेंट बताया जो दोनों देशों के बीच बड़ी बातचीत का रास्ता बना सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया कि उनका प्रशासन उन जगहों पर सफल रहा है, जहां पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे रह गए थे.

11:12 AM (IST)  •  15 Jun 2026

US Iran Peace Deal: नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप

अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार (14 जून) को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए इजरायली नेता को एक 'मुश्किल व्यक्ति' बताया, जिनसे निपटना कठिन है.

11:09 AM (IST)  •  15 Jun 2026

US Iran Peace Deal: यूएस-ईरान पीस डील पर क्या बोले नेतन्याहू?

इजरायल में अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर नाराजगी है. विपक्षी नेताओं ने इसे इजरायल की विदेश और सुरक्षा नीति की बड़ी नाकामी बताया है. वहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने केवल इतना कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे. आलोचकों का मानना है कि यह समझौता ईरान को आर्थिक राहत देगा, लेकिन उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों और सैन्य क्षमताओं पर रोक नहीं लगाएगा.

 

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