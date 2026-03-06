हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईरान युद्ध का असर, पेट्रोल-डीजल के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कई राज्यों में पेट्रोल पंंप खाली

ईरान युद्ध का असर, पेट्रोल-डीजल के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कई राज्यों में पेट्रोल पंंप खाली

पाकिस्तान को इस समय पेट्रोल-डीजल की खासी किल्लत का सामना कर पड़ रहा है. ईरान में युद्ध की वजह से ईरानी पेट्रोल-डीजल भी पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहा है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान युद्ध के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस समय पेट्रोल-डीजल की खासी किल्लत का सामना कर पड़ रहा है, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वाह या फिर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत या फिर सिंध हर जगह पर लोग ज्यादातर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल ना होने की शिकायत करते हुए दिख रहे हैं.

असल में पाकिस्तान की कुल तेल जरूरत का 35 फीसदी हिस्सा ईरान से अवैध रूप से आए तेल से पूरा होता है. जहां सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में कुल 80% पेट्रोल और डीजल की खपत ईरानी तेल से पूरी होती है. इसी तरह सिंध की कुल तेल की ज़रूरत का 20% हिस्सा ईरानी तेल से पूरा होता, खैबर पख्तूनख़्वाह में 18% और पंजाब में 13% तेल की ज़रूरत ईरानी तेल पूरी करता है.

अवैध तरीके से लाया जाता है ईरानी तेल

ईरानी तेल पाकिस्तान में अन्य तेल के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है. उदाहरण के लिए इस समय पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल 266 रुपये प्रति लीटर है लेकिन ईरानी पेट्रोल की क़ीमत 172 प्रति लीटर है और क्यूंकि बलूचिस्तान प्रांत से ईरान का बॉर्डर लगता है ऐसे में बलूचिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों में हर दिन 1 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल अवैध रूप से पाकिस्तान में लाया जाता है और बेचा जाता है.

बलूचिस्तान में हालात बदतर

वैसे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके पास अगले 24 दिनों का पेट्रोल और डीजल है लेकिन स्ट्रेट ऑफ़ हार्मस के युद्ध में बंद होने की वजह पाकिस्तान में किसी अन्य रूट से तेल पहुंच नहीं पा रहा है. साथ ही ईरान में युद्ध की वजह से ईरानी पेट्रोल-डीजल भी पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहा है जिसकी वजह से सबसे बुरी हालत बलूचिस्तान में दिख रही है जहां 70 प्रतिशत से ज़्यादा पेट्रोल पंप खाली हैं. 

इसी तरह पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख़्वाह के भी कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की तस्वीर सामने आ रही है, जिसका कारण डीलरों द्वारा पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी बताया जा रहा है. साथ ही किल्लत का आलम इस तरह है कि पंजाब के कई इलाकों में लोगों की गाड़ियों में 300 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है.

ईरानी जहाज IRIS Dena पर अमेरिकी हमले को लेकर भड़के ओवैसी, कहा- सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ट्रंप की कार्रवाई को...

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 06 Mar 2026 10:34 PM (IST)
Pakistan #iran Petrol Diesel
