भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है. इस बीच अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक ने विवाद बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत और ब्राजील को दुरुस्त करने की जरूरत है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसमें 25 प्रतिशत का पेनल्टी टैरिफ शामिल है.

