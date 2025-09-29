एक्सप्लोरर
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
India US: अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक ने टैरिफ विवाद के बीच विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील को दुरुस्त करने की जरूरत है.
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है. इस बीच अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक ने विवाद बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत और ब्राजील को दुरुस्त करने की जरूरत है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसमें 25 प्रतिशत का पेनल्टी टैरिफ शामिल है.
अपडेट जारी है...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
Advertisement
विश्व
8 Photos
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL