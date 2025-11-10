हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म? सीनेट में फंडिंग बढ़ाने पर हुई सहमति, आगे क्या होगा

अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म? सीनेट में फंडिंग बढ़ाने पर हुई सहमति, आगे क्या होगा

नेशनल पार्क, आईआरएस टैक्स प्रोसेसिंग और पासपोर्ट जैसी सेवाएं जो 1 अक्टूबर से बंद थीं, फिर से खुल जाएंगी. हालांकि लंबित कार्यों के कारण रिफंड में देरी हो सकती है,

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (9 नवंबर) को घोषणा की, कि 40 दिनों से ज्यादा टाइम से चल रहा सरकारी शटडाउन अब लगभग खत्म होने वाला है. सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब सीनेट में 30 जनवरी तक सरकार को वित्तपोषित करने के लिए दोनों दलों के बीच समझौता हो गया है. अपर हाउस (उच्च सदन) दिसंबर में अफोर्डेबल केयर एक्ट बिल पर मतदान के लिए तैयार है.

इससे पहले दिन में एक्सियोस ने बताया कि संशोधित फंडिंग पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन के पास कम से कम 10 डेमोक्रेटिक वोट हैं. सीएनएन के अनुसार नए सीनेट समझौते में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले को पूरी तरह से पलटना शामिल है और इसमें भविष्य में ऐसी कार्रवाई को रोकने के प्रावधान भी शामिल हैं.

8 डेमोक्रेट मतदान के लिए सहमत
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि फूड स्टैंप का फंड वित्तीय वर्ष 2026 तक जारी रहे. कम से कम 8 डेमोक्रेट सीनेटर इस समझौते के लिए मतदान करने के लिए सहमत हो गए हैं जो तीन पूर्व गवर्नरों, सीनेटर जीन शाहीन, एंगस किंग और मैगी हसन, सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून और व्हाइट हाउस के बीच हुआ था.

अगले कुछ दिनों में खत्म हो सकता है संकट 
अगर सीनेट में ये बिल पारित हो जाता है तो संशोधित विधेयक संभवत फिर से प्रतिनिधि सभा में जाएगा. फिर इसे ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा, जिससे अगले कुछ दिनों में संकट का अंत हो सकता है. एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर फेडरल एजेंसियां ​​तुरंत पूर्ण परिचालन फिर से शुरू कर देंगी और छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को 2013 के सरकारी कर्मचारी उचित व्यवहार अधिनियम के तहत बकाया वेतन मिलेगा. जिसका भुगतान कुछ ही सप्ताह में कर दिया जाएगा.

नेशनल पार्क, आईआरएस टैक्स प्रोसेसिंग और पासपोर्ट जारी करने जैसी सेवाएं जो 1 अक्टूबर से बंद थीं, ये फिर से खुल जाएंगी. हालांकि लंबित कार्यों के कारण रिफंड और अनुमोदन में महीनों तक देरी हो सकती है, जैसा कि 2018-2019 के बंद के दौरान हुआ था.

अगर एक से ज्यादा शादी की तो होगी 7 साल की जेल, इस राज्य की सरकार ने कानून को दी मंजूरी

Published at : 10 Nov 2025 08:05 AM (IST)
