अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर चर्चा में हैं. डेमोक्रेटिक कार्यक्रम के दौरान शनिवार रात एक ऐसा पल सामने आया, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. यह घटना मैरीलैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के फाइट बैक एंड विन गाला कार्यक्रम की है, जो बाल्टीमोर के पास आयोजित हुआ था. 83 वर्षीय जो बाइडेन ने यहां करीब 10 मिनट का भाषण दिया. भाषण खत्म होने के बाद स्टेज पर एक अजीब स्थिति बन गई. बाइडेन कुछ देर स्टेज पर रुके रहे और इधर-उधर देखते नजर आए. उन्होंने दो अलग-अलग दिशाओं में इशारा भी किया, मानो यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि स्टेज से बाहर किस तरफ जाना है. बाद में जब उन्हें रास्ता बताया गया, तब वह मुड़े और स्टेज से बाहर चले गए.

कार्यक्रम में मौजूद दूसरे वक्ताओं के मुकाबले बाइडेन अलग दिशा में बाहर गए. यही वजह रही कि यह पल लोगों का ध्यान खींच गया. अपने भाषण के दौरान जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अपने कार्यकाल के कामकाज का बचाव किया

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ट्रंप के कई प्रोजेक्ट्स पर बाइडेन ने उठाए सवाल

बाइडेन ने ट्रंप के कई प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाए. इनमें व्हाइट हाउस की मरम्मत, जॉन एफ. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में बदलाव और नेशनल मॉल से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे. इसी दौरान उन्होंने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, वाह, क्या लूज़र है.

भाषण के दौरान बाइडेन कई बार खांसते हुए भी नजर आए. इसके बावजूद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और समर्थकों से मजबूती से लड़ाई जारी रखने की अपील की. बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकता है. उन्होंने कहा कि अगर सभी साथ मिलकर काम करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो देश हासिल नहीं कर सकता.

बाइडेन को वाइफ ने दिया सहारा

यह घटना कुछ दिन पहले हुई एक दूसरी घटना के बाद सामने आई है. शिकागो में ओबामा राष्ट्रपति सेंटर के उद्घाटन समारोह में भी बाइडेन चर्चा में रहे थे. उस कार्यक्रम में बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हिलेरी क्लिंटन और कमला हैरिस समेत कई बड़े नेता मौजूद थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाकी लोग स्टेज से जा चुके थे, तब बाइडेन कुछ देर वहीं खड़े रहे और अपनी पोती को आवाज लगाते दिखे.

इसके बाद उनकी पत्नी जिल बिडेन वापस स्टेज पर आईं और उन्हें साथ लेकर बाहर गईं. 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटने के बाद से बाइडेन काफी हद तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने बताया है कि वह स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करा रहे हैं. इस वजह से उनकी सेहत और सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर लोगों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है.

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