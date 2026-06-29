US में स्नैपचैट के जरिए 13 साल की बच्ची से रेप, भारत में कैसे स्नैप भेजने का बढ़ रहा चस्का?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: अमेरिका में स्नैपचैट के जरिए 13 साल की बच्ची से रेप, भारत में 25 करोड़ यूजर्स, कैसे स्नैप भेजने का बढ़ रहा चस्का

Explained: अमेरिका में स्नैपचैट के जरिए 13 साल की बच्ची से रेप, भारत में 25 करोड़ यूजर्स, कैसे स्नैप भेजने का बढ़ रहा चस्का

Snapchat Crime Platform: स्नैपचैट की अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक भारत में चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन से जुड़ी 34,395 शिकायतें, हैरेसमेंट और बुलिंग की 1,08,266 शिकायतें आईं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Jun 2026 12:22 PM (IST)
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अमेरिका के मिसौरी राज्य में 12 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी स्नैप इंक. पर मुकदमा दायर किया गया है. यह कोई आम मुकदमा नहीं है. इसकी 111 पेज की फाइल में आरोप लगाया गया कि स्नैपचैट ने न सिर्फ इस घटना को अंजाम देने में मदद की, बल्कि कंपनी को पहले से पता था कि उसके फीचर्स का इस्तेमाल बच्चों का शिकार करने के लिए हो सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर सवाल उठते रहते हैं. जब यह मामला भारत की ओर देखता है, तो चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्नैपचैट का सबसे बड़ा यूजर बेस आज भारत में है...

मिसौरी की बच्ची और 25 साल का शख्स

2021 की बात है. मिसौरी की 11 साल की बच्ची जे.एफ. ने अपने पैरेंट्स को बिना बताए स्नैपचैट चलाना शुरू किया. स्नैपचैट के नियमों के मुताबिक, यूजर की उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बच्ची ने कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ डाल दी जो उसे याद भी नहीं. ऐप ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया.

कुछ ही समय में स्नैपचैट के 'क्विक एड' फीचर ने बच्ची का कनेक्शन गैब्रियल जोएल वैलेंटीन-रियोस से करा दिया. एक 25 साल का शख्स, जिसका बच्ची से कोई रियल लाइफ कनेक्शन नहीं था. ऐप ने उसे बच्ची और आसपास के स्कूलों की लड़कियों को दोस्त बनने का सुझाव दिया, बिना चेतावनी दिए कि किसी अजनबी से जुड़ना खतरनाक हो सकता है.

वैलेंटीन-रियोस ने बच्ची को बिना मांगे अश्लील तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं. उसने स्नैपचैट के बिटमोजी (एक कार्टून अवतार) का इस्तेमाल करके अपनी उम्र छिपाई और खुद को 'एक युवा, मासूम और दोस्ताना लड़का' दिखाया. बच्ची को यकीन हो गया कि वह 17 साल का स्कूली छात्र है, न कि 25 साल का आदमी.

फिर आया सबसे खतरनाक मोड़- स्नैपचैट का 'स्नैप मैप' फीचर. इसके जरिए आरोपी ने बच्ची का घर का पता ढूंढ लिया. सितंबर 2021 में बच्ची घर से निकली और आरोपी ने उसके साथ रेप किया. वैलेंटीन-रियोस ने स्टैच्यूटरी रेप के आरोपों में गिल्टी प्ली किया और उसे 18 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन बच्ची की जिंदगी तबाह हो चुकी थी. उसे PTSD, एंग्जायटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा.

स्नैपचैट पर क्या-क्या आरोप हैं?

बच्ची के माता-पिता ने स्नैपचैट की पैरेंट कंपनी पर मुकदमा दायर किया. पैरेंट्स का आरोप है कि स्नैपचैट ने 'बच्ची के शोषण, गलत इस्तेामल और यौन शोषण को आसान बनाया.' मुकदमे में कहा गया है:

  • स्नैपचैट को पहले से पता था कि उसके फीचर्स का इस्तेमाल शिकारी कर सकते हैं, फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की.
  • 2024 में स्नैप के एग्जिक्यूटिव्स को डार्क वेब पर 133 पेज की एक मैनुअल मिली थी, जिसमें स्नैपचैट के फीचर्स का इस्तेमाल करके युवा यूजर्स को निशाना बनाने के तरीके बताए गए थे.
  • स्नैपचैट ने 'क्विक एड' और 'स्नैप मैप' जैसे खतरनाक फीचर्स को बंद करने या यूजर्स को चेतावनी देने से इनकार किया.
  • कंपनी ने नाबालिगों को यह बताने में कोताही बरती कि ये यूजर्स अजनबी हो सकते हैं.

सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर के फाउंडिंग अटॉर्नी मैथ्यू बर्गमैन ने कहा, 'यह हमला अनजाने में नहीं हुआ. यह इसलिए हुआ क्योंकि स्नैपचैट के प्रोडक्ट डिजाइन ने एक शिकारी के लिए एक बच्चे तक पहुंचना और उसे मैनिपुलेट करना आसान बना दिया.'

स्नैपचैट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी 'सभी स्नैपचैटर्स की सुरक्षा और भलाई की गहराई से परवाह करती है.'

यूरोप में भी शिकंजा: EU ने शुरू की जांच

सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ ने भी 26 मार्च 2026 को स्नैपचैट के खिलाफ जांच शुरू की. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत कंपनी की बच्चों की सुरक्षा के नियमों के पालन की जांच की जा रही है. EU को शक है कि स्नैपचैट ने बच्चों को खतरनाक कंटेंट, आपराधिक गतिविधियों और अवैध प्रोडक्ट्स की बिक्री में शामिल किया है.

कितने देशों में यूज होता है स्नैपचैट?

स्नैपचैट 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है. इसके 90 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. इसमें 46 करोड़ यूजर्स रोजाना स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं. सबसे ज्यादा भारत में स्नैपचैट को पसंद किया जाता है. फिर अमेरिका (10.6 करोड़), पाकिस्तान (3.75 करोड़), फ्रांस (2.78 करोड़), सऊदी अरब (2.47 करोड़), ब्रिटेन (2.39 करोड़), कनाडा (1.2 करोड़) और ऑस्ट्रेलिया में 64 लाख लोग स्नैपचैट को पसंद करते हैं.

स्नैपचैट का सबसे बड़ा बाजार बना भारत

अब सवाल यह उठता है कि जिस ऐप पर अमेरिका और यूरोप में इतने मुकदमे हो रहे हैं, वह भारत में इतना पॉपुलर क्यों है? दरअसल, स्नैपचैट के भारत में 25 करोड़ (250 मिलियन) से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. यह   स्नैपचैट का दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है. कंपनी का कहना है कि भारत में उसके 90% डेली यूजर्स 13 से 34 साल की उम्र के बीच के हैं. इसकी 5 बड़ी वजहें हैं:

  • जेन Z का बड़ा तबका: भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जेन Z आबादी है. स्नैपचैट की स्ट्रैटजी इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
  • लोकल कंटेंट: स्नैपचैट ने भारत में स्थानीय संस्कृति, स्वाद और यूजर बिहेवियर के हिसाब से अपने फीचर्स को तैयार किया है. लखनऊ, पटना और कोयंबटूर जैसे शहरों से भी क्रिएटर्स आ रहे हैं.
  • 'ओरिजनल' कंटेंट: जेन Z को बिना फिल्टर की रियल कंटेंट पसंद है. स्नैपचैट पर कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग होता है.
  • AR लेंस: स्नैपचैट के ऑगमेंटेड रियलिटी लेंस युवाओं को बहुत पसंद आते हैं. भारत स्नैप का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा AR डेवलपर मार्केट है.
  • प्राइवेसी का अहसास: स्नैपचैट के मैसेज देखने के बाद गायब हो जाते हैं, जो युवाओं को प्राइवेसी का अहसास देता है.

स्नैप कैमरा इंडिया (स्नैपचैट की भारतीय इकाई) ने FY24 में 101.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया. पिछले दो सालों में 10 गुना एडवर्टाइजर्स बढ़ गए हैं.

क्या भारत में स्नैपचैट से अपराध होते हैं?

स्नैपचैट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ भारत में भी इसके गलत इस्तेमाल के मामले सामने आ रहे हैं:

  • चंडीगढ़ (नवंबर 2025): एक शख्स ने स्नैपचैट पर 17 साल की लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया.
  • मलप्पुरम, केरल (सितंबर 2025): एक युवक ने स्नैपचैट पर 14 साल की लड़की से दोस्ती की, उसका यौन शोषण किया और उसकी सोने की चेन चुरा ली.
  • विरार (जून 2025): एक नाबालिग लड़की को स्नैपचैट पर ब्लैकमेल किया गया.
  • मुंबई (मई 2025): कंजूरमार्ग में एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट के जरिए 11 साल की बच्ची को अश्लील फोटो शेयर करने के लिए मजबूर किया गया.
  • दिल्ली (जनवरी 2025): 23 साल के तुषार बिष्ट ने स्नैपचैट और बम्बल पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 700 से ज्यादा महिलाओं को ब्लैकमेल किया.

NCRB के मुताबिक, भारत में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. 2021 में करीब 53,000 से बढ़कर 2023 में करीब 86,400 हो गए.

स्नैपचैट की अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक भारत में चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉइटेशन से जुड़ी 34,395 शिकायतें, हैरेसमेंट और बुलिंग की 1,08,266 शिकायतें आईं.

क्यों खतरनाक है स्नैपचैट का डिजाइन?

स्नैपचैट के कुछ फीचर्स खासतौर पर परेशानी का सबब हैं:

  • डिसअपीयरिंग मैसेज (गायब हो जाने वाले मैसेज): यह फीचर यूजर्स को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनके मैसेज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे. लेकिन यह सुरक्षा का झूठा अहसास है. रिसीवर आसानी से मैसेज सेव कर सकते हैं. मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि यह डिजाइन 'जानबूझकर नुकसान को आसान बनाता है.'
  • क्विक एड: यह फीचर अजनबियों को भी नाबालिगों से कनेक्ट होने का सुझाव देता है. न्यू मैक्सिको के मामले में इसी फीचर का इस्तेमाल 11 साल की बच्ची को रेप करने के लिए हुआ.
  • स्नैप मैप: यह फीचर यूजर्स की लोकेशन दिखाता है, जिससे शिकारी बच्चों का घर का पता तक ढूंढ सकते हैं.
  • बिटमोजी: कार्टून अवतार का इस्तेमाल शिकारी अपनी उम्र छिपाने और खुद को मासूम दिखाने के लिए कर सकते हैं.

क्या कर रही है स्नैपचैट?

भारत में स्नैपचैट जबरदस्त पॉपुलर हुआ, लेकिन इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नतीजे सामने आए. स्नैपचैट का कहना है कि ह यूजर्स की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है. कंपनी ने सेफ्टी ट्यूटोरियल लॉन्च किए हैं, ऑटोमेटेड और ह्यूमन रिव्यू सिस्टम से क्राइम रोकने की कोशिश कर रहा है. लेकिन क्या यह कदम काफी है?

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 29 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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