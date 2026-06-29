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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वधरती के इस हिस्से में आ गया 'साइलेंट किलर', 1300 लोगों को सुला दिया मौंत की नींद, घबराया WHO

धरती के इस हिस्से में आ गया 'साइलेंट किलर', 1300 लोगों को सुला दिया मौंत की नींद, घबराया WHO

यूरोप के कई देशों में तापमान इस समय 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. WHO चीफ ने बताया कि अभी 15 करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी में रह रहे हैं. हीटवेव के चलते सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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समूचा यूरोप इस समय भयंकर हीटवेव की चपेट में है. फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने 1000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों की पुष्टि की है. मौतों का कुल आंकड़ा 1300 पार कर गया है. यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हीटवेव आई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है.

फ्रांस में सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि नर्सिंग होम्स और घरों में हुई मौतों का पूरा डेटा आना बाकी है. WHO चीफ ने कहा है कि यूरोप पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होता महाद्वीप है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है. 

WHO चीफ ने बताया कि अभी 15 करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी में रह रहे हैं. हीटवेव के चलते सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. इन सबके चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहां तक कि इस हीटवेव से बिजली ग्रिड भी प्रभावित हो रहे हैं. 21 जून से यूरोप में उच्च तापमान से जुड़ी 1,300 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं. बता दें कि हीट स्ट्रेस को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है.

हीटवेव से निपटने को तैयार नहीं यूरोप
यूरोप के घर और स्कूल इस भयंकर गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं. पुरानी इमारतों में बिना एयर कंडीशनिंग के काम हो रहा है. गर्मी के दौरान रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा, इसके चलते लोगों को रात में भी गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऊंचे तापमान से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है. खासकर उन लोगों को खतरा ज्यादा है, जिन्हें पहले से बीमारियां हैं.

40 डिग्री से ऊपर पारा
इस बार गर्मी ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. ऑस्ट्रिया और जर्मनी में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. जर्मनी में ट्रेन सेवाएं कम कर दी गई हैं और ट्राम भी सस्पेंड कर दिए गए हैं.

हंगरी के पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ने नदी के गर्म पानी के कारण अपनी क्षमता घटा दी है. इटली में पो नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है. इससे कृषि को खतरा पैदा हो गया है. कई लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों में घुसे लेकिन डूब गए. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 12:17 PM (IST)
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