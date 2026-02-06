हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका-ईरान के बीच जंग की आहट! US एंबेसी ने अपने नागरिकों को दी तेहरान खाली करने की सलाह

अमेरिका-ईरान के बीच जंग की आहट! US एंबेसी ने अपने नागरिकों को दी तेहरान खाली करने की सलाह

US Iran Embassy: अमेरिका ने ईरान में इस समय मौजूद अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई दिनों से तनातनी चल रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 06 Feb 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार (6 फरवरी) को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइरी जारी की है. एंबेसी ने लोगों को तुरंत ईरान खाली करने की सलाह दी है. ईरान सरकार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर रही है और हवाई यात्रा भी सीमित होने की ओर है. ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच जंग की आहट बढ़ गई है.   

जंग की आशंका के बीच यूसएस एंबेसी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे सड़क, हवाई या पानी के रास्ते का सहारा लें, मगर ईरान को तुरंत खाली कर दें. एबेंसी ने कहा कि दुनियाभर की एयरलाइंस ईरान आने और जाने वाली उड़ानों को सीमित कर रही हैं. वहीं कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं, लिहाजा वे ईरान से वापसी कर लें.

एडवाइजरी में एक ध्यान देने वाली बात यह भी सामने आई है कि एंबेसी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे अमेरिकी सरकार की सहायता की उम्मीद न करें, वे बिना किसी मदद के जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ होने वाली है बात

अहम बात यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को परमाणु वार्ता होने वाली है. इन दोनों देशों की ओमान में बातचीत होने वाली है. आईएएनएस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम कूटनीति पर काम कर रही है जिसका मुख्य एजेंडा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगाना है.

 

अमेरिका की ओर से बातचीत में कौन-कौन लेगा हिस्सा

ईरानी विदेश मंत्री इस बातचीत के लिए गुरुवार (5 फरवरी) देर रात ओमान पहुंच गए हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से वार्ता में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भाग लेंगे. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि मुख्य दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए ओमान पहुंचेंगे."

Published at : 06 Feb 2026 12:30 PM (IST)
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
