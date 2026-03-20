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जंग के बीच बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह से मिले एस जयशंकर, जानें क्यों?

बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार आने के बाद से ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं. इसी के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 03:01 PM (IST)
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बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार आने के बाद से ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज़ हमीदुल्लाह से मुलाकात हुई. हमारी बातचीत हमारे आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी.

खलीलुर रहमान को भारत आने का निमंत्रण
एस जयशंकर ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया. एक बयान में बताया गया कि भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने अपनी सरकार की ओर से द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है.  

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कहा था कि आपसी हितों के आधार पर दोनों देशों के लोगों को भलाई के लिए भविष्य की सोच वाली और संतुलित साझेदारी बनाने पर जोर दिया जाएगा. बता दें कि दोनों ही देश रिश्ते सुधारने को लेकर अहम कदम उठा रहे हैं. दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए रेगुलर और कंस्ट्रक्टिव बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं. 

दोनों देश रिश्ते सुधारने को लेकर प्रयासरत
इससे कुछ दिनों पहले ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की थी. तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद प्रणय वर्मा ने बांग्लादेशी विदेश मत्री के साथ पहली बैठक की. भारतीय राजदूत ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत आपसी हितों और फायदे के आधार पर एक सकारात्मक, रचनात्मक और आगे की सोच वाले नजरिए के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है.

बता दें कि 13 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा था. उसी दिन बाद में दोनों की फोन पर बातचीत हुई थी. तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में 17 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत सरकार की ओर से हिस्सा लिया था.

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Published at : 20 Mar 2026 03:01 PM (IST)
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