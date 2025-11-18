हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?

टैरिफ को लेकर ट्रंप ने पूर्व की अमेरिकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चूंकि हमारे यहां ऐसे लोग थे जो टैरिफ में विश्वास ही नहीं करते थे और उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 07:56 AM (IST)
एच1-बी वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में एक उदाहरण देते हुए कहा कि अब हम अमेरिका में ही चिप बनाने जा रहे हैं, हालांकि हम यहां बहुत अधिक चिप नहीं बनाते हैं, लेकिन हम एक साल के भीतर ही ऐसा करने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चिप बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब हमारे पास होगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें अपने लोगों को पहले चिप बनाना सिखाना होगा, क्योंकि हम अभी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम पहले अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे. उन्होंने आगे कहा कि फिर हमने मूर्खतावश चिप का कारोबार ताइवान के हाथों गंवा दिया, लेकिन अब सब कुछ वापस आ रहा है. 

चिप एक्ट इस देश के लिए एक आपदा था- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चिप एक्ट इस देश (अमेरिका) के लिए एक आपदा था. हमने अरबों डॉलर दूसरे देशों और दूसरी जगहों को दे दिए. उन्होंने बस हमारा पैसा लूटा, लेकिन टैरिफ की वजह से अब चिप का कारोबार वापस आने जा रहा है. सभी चिप निर्माता अब वापस अमेरिका आ रहे हैं. बहुत ही कम समय के अंदर दुनिया में चिप निर्माण का बड़ा हिस्सा हमारे पास होगा, जहां इसे हमेशा से होना चाहिए था.

टैरिफ को लेकर पहले की सरकारों को घेरा
टैरिफ को लेकर ट्रंप ने पूर्व की अमेरिकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चूंकि हमारे यहां ऐसे लोग थे जो टैरिफ में विश्वास ही नहीं करते थे और उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे. अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे देश से कुछ भी कहीं ओर नहीं जाता. अभी 100 फीसदी चिप ताइवान में ही बनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

भले ही ट्रंप टैरिफ से अमेरिका को बड़ा फायदा पहुंचने की बात करते हो, लेकिन अमेरिका अभी भी सरकारी शटडाउन से पूरी तरह उबरा नहीं है. अमेरिका में महंगाई के मुद्दे को लेकर डेमोक्रेट्स के भारी अभियान के कारण हालिया उपचुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. इसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ राजस्व का उपयोग कर $2,000 की छूट वाले चेक जारी करने की भी बात कही है. 

मदीना में बस पलटने से 45 जायरीनों की मौत, हैदराबाद का एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा, अस्पताल में भर्ती

Published at : 18 Nov 2025 07:49 AM (IST)
Taiwan Donald Trump US
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
विश्व
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
