Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
एच1-बी वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में एक उदाहरण देते हुए कहा कि अब हम अमेरिका में ही चिप बनाने जा रहे हैं, हालांकि हम यहां बहुत अधिक चिप नहीं बनाते हैं, लेकिन हम एक साल के भीतर ही ऐसा करने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चिप बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब हमारे पास होगा.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें अपने लोगों को पहले चिप बनाना सिखाना होगा, क्योंकि हम अभी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम पहले अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे. उन्होंने आगे कहा कि फिर हमने मूर्खतावश चिप का कारोबार ताइवान के हाथों गंवा दिया, लेकिन अब सब कुछ वापस आ रहा है.
चिप एक्ट इस देश के लिए एक आपदा था- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चिप एक्ट इस देश (अमेरिका) के लिए एक आपदा था. हमने अरबों डॉलर दूसरे देशों और दूसरी जगहों को दे दिए. उन्होंने बस हमारा पैसा लूटा, लेकिन टैरिफ की वजह से अब चिप का कारोबार वापस आने जा रहा है. सभी चिप निर्माता अब वापस अमेरिका आ रहे हैं. बहुत ही कम समय के अंदर दुनिया में चिप निर्माण का बड़ा हिस्सा हमारे पास होगा, जहां इसे हमेशा से होना चाहिए था.
टैरिफ को लेकर पहले की सरकारों को घेरा
टैरिफ को लेकर ट्रंप ने पूर्व की अमेरिकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चूंकि हमारे यहां ऐसे लोग थे जो टैरिफ में विश्वास ही नहीं करते थे और उन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे. अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे देश से कुछ भी कहीं ओर नहीं जाता. अभी 100 फीसदी चिप ताइवान में ही बनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
भले ही ट्रंप टैरिफ से अमेरिका को बड़ा फायदा पहुंचने की बात करते हो, लेकिन अमेरिका अभी भी सरकारी शटडाउन से पूरी तरह उबरा नहीं है. अमेरिका में महंगाई के मुद्दे को लेकर डेमोक्रेट्स के भारी अभियान के कारण हालिया उपचुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. इसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ राजस्व का उपयोग कर $2,000 की छूट वाले चेक जारी करने की भी बात कही है.
