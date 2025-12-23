वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (22 दिसंबर) को नेवी के लिए नए ट्रंप क्लास बेड़े का ऐलान किया और उन्हें बेस्ट वॉरशिप (युद्धपोत) बताया. फ्लोरिडा के मार-ए-लागो स्थित रिसॉर्ट से ट्रंप ने जहाजों की नई सीरीज के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि ये वॉरशिप अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को बनाए रखने और दुनियाभर में अमेरिका के दुश्मनों में भय पैदा करने में मदद करेंगे.

ट्रंप क्लास वॉरशिप की तस्वीरों से घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे इनके डिजाइन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. ये ट्रंप क्लास के वॉरशिप नौसेना के लिए नई 'गोल्डन फ्लीट' का हिस्सा होंगे.

ट्रंप ने बताई वॉरशिप की खासियत

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नेवी मेरे साथ मिलकर इन जहाजों के डिजाइन को लीड करेगी, क्योंकि मैं कला का बहुत बड़ा फैन हूं. ये नए युद्धपोत हाईटेक तोपों, मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, इलेक्ट्रिक रेल गन, क्रूज मिसाइलों से लैस होंगे और अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप होंगे.

अमेरिका में ही बनेंगे युद्धपोत

ट्रंप ने बताया कि प्रत्येक युद्धपोत का वजन 30,000 से 40,000 टन के बीच होगा और इनका निर्माण अमेरिका में किया जाएगा. उन्होंने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कहा कि ये पूरी तरह से एआई कंट्रोल होंगे. शुरुआत में नेवी ट्रंप क्लास के दो जहाज बनाएगी, जिसके बाद जल्द ही 8 और जहाज बनाए जाएंगे.

अमेरिकी जहाजों के डिजाइन पर जताई थी आपत्ति

ट्रंप ने इससे पहले कुछ अमेरिकी जहाजों की बनावट पर आपत्ति जताई थी. ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके कुछ जहाज़ों की डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है. वे कहते हैं ओह यह तो स्टील्थ है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह स्टील्थ नहीं है. स्टील्थ होने के लिए बदसूरत जहाज का होना जरूरी नहीं है.

