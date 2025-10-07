हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लगाया 25 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू

US Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लगाया 25 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू

अमेरिका 1 नवंबर 2025 से आयातित मीडियम और हेवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने कहा यह अमेरिकी उद्योग और कामगारों की रक्षा के लिए है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 07 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा. यह कदम अमेरिकी ट्रक निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “1 नवंबर 2025 से अन्य देशों से आने वाले सभी मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा.” ट्रंप ने कहा कि यह फैसला अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिकी कंपनियों और कामगारों की रक्षा करने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा, “हम अपने उद्योगों को विदेशी डंपिंग और गलत व्यापार नीतियों से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे.”

कौन-कौन से देश होंगे प्रभावित

इस फैसले का असर कई देशों पर पड़ेगा जिनमें मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड प्रमुख हैं.

  • मेक्सिको अमेरिका को सबसे ज़्यादा मीडियम और हेवी ट्रक निर्यात करता है. 2019 से अब तक मेक्सिको की ट्रक एक्सपोर्ट तीन गुना बढ़कर करीब 3.4 लाख यूनिट हो चुकी है.
  • अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच बने USMCA समझौते के तहत अभी तक ट्रक बिना किसी शुल्क के आयात किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी 64% वैल्यू नॉर्थ अमेरिका से आती हो. नया टैरिफ इस व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है.

कंपनियों पर असर

  • Stellantis (जो ‘Ram’ ब्रांड के ट्रक और वैन बनाती है) को अब मैक्सिको में बने ट्रकों पर ज़्यादा लागत झेलनी पड़ सकती है.
  • Volvo Group स्वीडन की कंपनी है जो मैक्सिको के मोंटेरे में 700 मिलियन डॉलर का नया ट्रक प्लांट बना रही है, जो 2026 में चालू होने की उम्मीद है. नए टैरिफ से इस निवेश पर भी असर पड़ सकता है.

टैरिफ लागू करने का समय बढ़ा

पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 1 नवंबर 2025 कर दी गई है. उन्होंने दावा किया कि यह कदम Peterbilt, Kenworth और Freightliner जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा.

वर्तमान में अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौतों के तहत लाइट वाहनों पर 15% टैरिफ लगाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नया नियम बड़े वाहनों पर कैसे लागू होगा.

ये भी पढ़ें-

मुनीर-ट्रंप के बीच सीक्रेट डील! पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी दुर्लभ खनिजों की पहली खेप, मचा बवाल

 

Published at : 07 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Import Tariff Trucks USA  DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra: ड्रग केस में NCP नेता रोहिणी खडसे से पुणे पुलिस ने की पूछताछ, पति प्रांजल खेवलकर हैं आरोपी
महाराष्ट्र: ड्रग केस में NCP नेता रोहिणी खडसे से पुणे पुलिस ने की पूछताछ, पति प्रांजल खेवलकर हैं आरोपी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra: ड्रग केस में NCP नेता रोहिणी खडसे से पुणे पुलिस ने की पूछताछ, पति प्रांजल खेवलकर हैं आरोपी
महाराष्ट्र: ड्रग केस में NCP नेता रोहिणी खडसे से पुणे पुलिस ने की पूछताछ, पति प्रांजल खेवलकर हैं आरोपी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget