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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने ईरान पर फिर बरसाई बारूद, ऑपरेशन का वीडियो आया सामने; मिसाइल ठिकानों से लेकर एयर डिफेंस तक धुआं-धुआं

अमेरिका ने ईरान पर फिर बरसाई बारूद, ऑपरेशन का वीडियो आया सामने; मिसाइल ठिकानों से लेकर एयर डिफेंस तक धुआं-धुआं

US attacks Iran: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान पर किए गए ताज़ा सैन्य हमलों का वीडियो जारी किया है. इस बीच अमेरिका ने ईरान आने-जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 08:26 AM (IST)
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US attacks Iran: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान पर किए गए ताज़ा सैन्य हमलों का वीडियो जारी किया है. वीडियो में अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमान और टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलों के जरिए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए दिखाया गया है. वहीं, तेहरान के आसपास अमेरिकी सैन्य विमानों की सक्रियता और बोरूजर्द के पास धमाकों की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया है.

CENTCOM ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो

CENTCOM की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी नौसेना के F/A-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान USS Abraham Lincoln विमानवाहक पोत से उड़ान भरते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा Arleigh Burke श्रेणी के युद्धपोतों से BGM-109 टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलें दागे जाने के दृश्य भी सामने आए हैं. अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल लॉन्चर (TEL), ड्रोन लॉन्च साइट, पहले से निष्क्रिय और सेवा से हटाए जा चुके विमान तथा एक दूरसंचार (टेलीकॉम) टावर को निशाना बनाया गया.

कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम भी बने निशाना

CENTCOM ने बताया कि अमेरिकी समयानुसार रात 9 बजे तक हमलों का एक बड़ा चरण पूरा कर लिया गया. इस दौरान कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ-साथ तटीय निगरानी (कोस्टल सर्विलांस) सुविधाओं पर भी हमला किया गया. हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि सैन्य अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें : भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब- 'हमने पहले ही...'

अमेरिका ने जहाजों पर लगाई नाकेबंदी

सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिका ने ईरान आने-जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी (ब्लॉकेड) लागू करने की भी घोषणा की है. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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