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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इधर तेहरान को घेरा, उधर ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, बोले- 'उनकी गुडविल...'

अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इधर तेहरान को घेरा, उधर ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, बोले- 'उनकी गुडविल...'

US Iran Tensions: ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने और बोरूजर्द के पास धमाकों की खबरों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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US Iran Tensions: ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास अचानक बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है. तेहरान के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने और बोरूजर्द शहर के पास धमाकों की खबरें सामने आई हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन घटनाओं की वजह क्या है और न ही किसी ने आधिकारिक बयान जारी किया है.

तेहरान के ऊपर दिखे अमेरिकी सैन्य विमान

सार्वजनिक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों के मुताबिक, इस समय ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई विमान सक्रिय नजर आए हैं. इनमें तीन KC-135 एयर-टैंकर, दो KC-46A एयर-टैंकर और एक E-3 AWACS विमान शामिल है. AWACS विमान हवाई निगरानी और शुरुआती चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि KC-135 और KC-46A विमान लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराते हैं. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक ट्रैकिंग वेबसाइटों पर केवल कुछ सैन्य विमान ही दिखाई देते हैं. वास्तविक सैन्य गतिविधियां इससे कहीं अधिक हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें : भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब- 'हमने पहले ही...'

बोरूजर्द के पास धमाकों की सूचना

तेहरान के अलावा ईरान के बोरूजर्द शहर के पास भी धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये धमाके किसी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा थे या किसी अन्य कारण से हुए. ईरानी अधिकारियों ने भी इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की है.

ट्रंप ने ईरान के कदम की सराहना की

इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की एक कार्रवाई की तारीफ की. ट्रंप ने बताया कि दिसंबर 2024 में हिरासत में ली गई एक अमेरिकी नागरिक को ईरान ने रिहा कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह अब सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर है और उसकी हालत ठीक है. ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि अमेरिका ईरान के इस गुडविल जेस्चर यानी सद्भावना के कदम की सराहना करता है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 07:10 AM (IST)
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