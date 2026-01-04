हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वF-35 फाइटर जेट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर... अमेरिका ने वेनेजुएला पर इन हथियारों से की एयरस्ट्राइक, इनमें भारत के पास कौन-से?

F-35 फाइटर जेट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर... अमेरिका ने वेनेजुएला पर इन हथियारों से की एयरस्ट्राइक, इनमें भारत के पास कौन-से?

ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी फोर्सेज ने वेनेजुएला पर हवाई हमले किए. इस दौरान एडवांस्ड फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत के पास इनमें से कौन-कौन से हेलीकॉप्टर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमले किए. इस दौरान वेनेजुएला के फुएर्ते तिउना सैन्य अड्डे और ला कार्लोटा एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में अमेरिका ने एडवांस्ड फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों का इस्तेमाल किया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत उत्तरी वेनेजुएला में कई जगहों पर हमले किए. 

अमेरिकी वायु सेना ने मुख्य रूप से F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट का इस्तेमाल किया. ये स्टेल्थ एक छिपने वाला जेट है, जो दुश्मन के रडार से बच सकता है. बता दें कि F-35 के 3 मुख्य वेरिएंट हैं F-35ए (सामान्य), F-35बी (शॉर्ट टेकऑफ/वर्टिकल लैंडिंग) और F-35 सी (कैरियर बेस्ड). ये जेट हमलों में सटीक बमबारी के लिए इस्तेमाल हुआ, जो स्टेल्थ की वजह से वेनेजुएला के एयर डिफेंस से बचता रहा.

अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए
वेनेजुएला में कम ऊंचाई पर हमलों के लिए अमेरिका ने बोइंग एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए. ये अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो ग्राउंड टारगेट पर मिसाइल और गन से हमला करते हैं. ये हेलीकॉप्टर सैन्य अड्डों पर करीब से हमला करने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं और रात में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. 

चिनूक हेलीकॉप्टर का भी हुआ इस्तेमाल
इनके अलावा अमेरिकी सेना द्वारा बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए हैं. काराकस के आसमान में कम ऊंचाई पर चिनूक उड़ते नजर आए. ये CH-47 चिनूक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ टूप्स लैंडिंग के लिए आए थे. ये हमले में अपाचे और अन्य हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे थे. 

भारत के पास कौन-कौन से हेलीकॉप्टर
भारत ने अमेरिका से बोइंग एएच-64ई अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, सीएच-47एफ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलें खरीदी हैं. भारत ने 2015-2020 में अमेरिका से ये हथियार खरीदे, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा सके. बता दें कि भारत के पास कुल 22 अपाचे (आर्मी के लिए) और 15 चिनूक (वायुसेना के लिए) हैं.

2019 में भारत ने अपाचे को इंडक्ट किया. 2020 से ये पठानकोट और जोरहाट बेस पर तैनात हैं. लद्दाख में LAC पर चीन को लेकर अपाचे से सेना गश्त करती है. 2025 में हाई-एल्टीट्यूड इलाकों में सप्लाई और रेकी के लिए इनका इस्तेमाल किया गया. उत्तराखंड बाढ़ में इनकी मदद ली गई.

ये भी पढ़ें

'हिंदू कभी जीवनशैली के आधार पर...', सामाजिक सद्भाव बैठक में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, DNA को लेकर क्या कहा

Published at : 04 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
US Venezuela INDIA F-35 Fighter Jets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
Advertisement

वीडियोज

क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
BMC Election 2026: Mumbai में मराठी VS बुर्का, BMC चुनाव के बीच शुरु जंग! | Waris Pathan | Fadnavis
भरी जनसभा में बोले Fadnavis, छाती ठोंककर बोल रहा हूं, मेयर तो हिंदू और मराठी ही बनेगा
Himachal के Manali में Snowfall देख झूम उठे पर्यटक, Atal Tunnel भी सफेद चादर में लिपटा|
Sambhal में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गांववालों ने पहले ही गिरा दी थी मस्जिद|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
विश्व
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
World Strangest Diseases: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget