वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इसी मुद्दे पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपात बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका के कदमों पर सवाल उठे और कई देशों के बीच गहरी मतभेद साफ नजर आए. अमेरिकी कार्रवाई के बाद बने हालातों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला संकट पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के मामले में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए. गुटेरेस ने सवाल उठाया कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कैसी मिसाल कायम करेगी.

रूस का कड़ा विरोध, मादुरो की रिहाई की मांग

संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका की कार्रवाई की तीखी आलोचना की. रूसी प्रतिनिधि ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फलोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की.रूस ने कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का इस तरह उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता.

क्यूबा, मेक्सिको और चिली ने भी उठाए सवाल

रूस के अलावा क्यूबा और मेक्सिको ने भी अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा की. इन देशों का कहना है कि सैन्य बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ सकता है. चिली ने भी अमेरिकी कार्रवाई को गलत मिसाल बताते हुए कहा कि इससे वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा.

वेनेजुएला का आरोप- तेल और संसाधनों पर नजर

वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में आरोप लगाया कि अमेरिका ने यह हमला देश के प्राकृतिक संसाधनों और विशाल तेल भंडार को हासिल करने के मकसद से किया है. वेनेजुएला ने इसे सीधी आक्रामकता और संप्रभुता पर हमला बताया.

अमेरिका के सहयोगी देशों का समर्थन

दूसरी ओर अर्जेंटीना, ब्रिटेन और लातविया जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया. इन देशों का कहना है कि यह कदम मादुरो सरकार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई थी.

अमेरिकी हमले में मादुरो गिरफ्तार

अमेरिकी सेना ने शनिवार तड़के कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फलोरेस को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां मादुरो पर ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चल रहा है. हालांकि, मादुरो ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.