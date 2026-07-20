INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार

शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार

विदेश मंत्रालय ने कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष आम नागरिकों की जान जोखिम में डालने की निंदा की है. जिस शिप पर हमला हुआ उस पर 17 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 5 भारतीय थे. 

Written By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से निकल रहे MV गोल्डन लियो नाम के जहाज पर हमला किया गया, जिसमें 4 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हुई है तो वहीं एक हालत गंभीर है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि जिस समय हमला हुआ तब उस पर 17 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 5 भारतीय थे. 

विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने बताया, '19 जुलाई 2026 की शाम को ओडेसा पोर्ट से निकलते समय MV GOLDEN LEO जहाज पर हमला हुआ. उस जहाज पर 5 भारतीय नागरिक भी थे. दुर्भाग्य से चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. एक ही हाल की गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यूक्रेन में हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं.'

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और इस बात को दोहराता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष आम नागरिकों की जान जोखिम में डालना या नेविगेशन और ट्रेड की आजादी में बाधा डालना निंदनीय है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए.'

यूक्रेन की नौसेना ने क्या कहा?

यूक्रेन की नौसेना के अनुसार, रूस ने गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले जहाज गोल्डन लियो पर तीन क्रूज मिसाइलों से हमला किया. इस जहाज पर मक्का था और भारत-सीरिया के क्रू मेंबर पर सवार थे. हमले के कारण जहाज में आग लग गई. यूक्रेन के पोर्ट ऑथॉरिटी ने बताया कि रात भर बचाव अभियान चलता रहा. इसमें कुल 9 क्रू मेंबर और एक जहाज के पायलट मारे गए.

हाल के कुछ हफ्तों में यूक्रेन और रूस एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रूसी हमलों में इस महीने अब तक 28 लोग मारे गए हैं. सोमवार को रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में एक बस पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत पांच लोग मारे गए, जबकि कई यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमलों में कम से कम आठ लोग घायल हुए.

Published at : 20 Jul 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
MEA Ukraine Russia War Breaking News Abp News UKRAINE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार
शिप एमवी गोल्डेन पर मिसाइल हमले में चार भारतीयों की मौत से हड़कंप, जानिए क्या बोली सरकार
विश्व
Pakistan Politics: PoK चुनाव में बड़ा विवाद! पाक मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से किया गठबंधन
PoK चुनाव में बड़ा विवाद! पाक मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से किया गठबंधन
विश्व
Iran Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता
भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? US हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
सड़क से संसद तक उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, देखते ही देखते कैसे हिंसक झड़प में बदला CJP का आंदोलन?
इंडिया
CJP Protest LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
LIVE: सीजेपी आंदोलन के बीच हिरासत में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
बॉलीवुड
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
'इसका कोई मतलब नहीं है...', CJP के प्रदर्शन पर हेमा मालिनी का बड़ा बयान, स्टूडेंट्स को दी सलाह
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
आईपीएल 2026
IPL में मोटी रकम में बिक सकते हैं इंग्लैंड के ये 3 खिलाड़ी, टूट सकता है सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का रिकॉर्ड
IPL में मोटी रकम में बिक सकते हैं इंग्लैंड के ये 3 खिलाड़ी, टूट सकता है सबसे महंगे विदेशी प्लेयर का रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget