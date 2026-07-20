PoK चुनाव में बड़ा विवाद! पाक मंत्री की पार्टी ने आतंकी संगठन से जुड़े दल से किया गठबंधन

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में शरणार्थी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय संचार मंत्री अलीम खान की पार्टी इश्तेकाम पाकिस्तान पार्टी (IPP) ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है. गठबंधन के तहत लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की सरकार में संचार मंत्री अलीम खान की पार्टी को लाहौर की दो कथित शरणार्थी आरक्षित सीटों पर समर्थन देगी. इसके बदले में लश्कर ए तैयबा को इश्तेकाम पाकिस्तान पार्टी POK की सीटों पर समर्थन देगी, जिसे लश्कर अपनी अन्य जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट (JKUM) के नाम से लड़ रही है.

लाहौर में भी गठबंधन का ऐलान लश्कर- ए-तैयबा की राजनीतिक विंग का लाहौर का महासचिव और अमेरिका की तरफ से घोषित आतंकी हमीद उल हसन और इश्तेकाम पाकिस्तान पार्टी (IPP) के पंजाब प्रांत के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राणा नज़ीर अहमद खान ने किया.इसमें लश्कर की राजनीतिक विंग का राष्ट्रीय महासचिव खालिद नाइक गुज्जर और लाहौर जिले में IPP का प्रमुख मलिक जमान नसीब भी शामिल था.

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POK में 42 दिन से चल रहे प्रदर्शन

POK में पिछले 42 दिन से चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग 12 कथित शरणार्थी सीटों को हटाने की है, जिस पर ISI अपनी खासम खास नेताओं और आतंकियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सांसद बनाती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हमीद हसन गुज्जर ने प्रदर्शनकारियों की 12 कथित शरणार्थी सीट रद्द करने की मांग का विरोध किया और केंद्रीय संचार मंत्री अलीम खान का धन्यवाद करते हुए कहा कि अलीम खान ने कश्मीर के मामले पर बहुत मदद की है.

पाकिस्तान की सरकार में किसकी भागीदारी?

सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 4 सांसदों वाली पार्टी इश्तेकाम पाकिस्तान पार्टी (IPP) के प्रमुख को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ वाली केंद्र सरकार में मंत्री ISI ने बनवाया था. क्यूंकि अरबपति कारोबारी अलीम खान ISI के प्रोजेक्ट्स में उसकी पैसे से मदद करता था. ऐसे में जिस तरह से आतंकी हमीद उल हसन ने भी अलीम खान की कश्मीर पर मदद का धन्यवाद कहा है. ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये धन्यवाद अलीम खान तरफ से दी जाने वाली ISI की फंडिंग का था, जो लौट कर लश्कर ए तैयबा के पास आती है.

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