इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने हांगकांग, फिलीपींस समेत कई देशों को हिलाकर रख दिया है. हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार 23 सितंबर से 25 सितंबर तक 36 घंटे के लिए बंद रहेगा. सुपर टाइफून रागासा अब दक्षिणी चीन के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है. इस सुपर तूफान के कारण तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ की आशंका बढ़ गई है.

फिलीपींस में 270 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के बाद रागासा के हांगकांग और मकाऊ के दक्षिण में पहुंचने की आशंका है, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा है. इस तूफान के कारण फिलीपींस में तीन मीटर (10 फीट) से अधिक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है.

लोगों को किया गया अलर्ट

द इंडिपेंडेंट के मुताबिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रागासा से बाढ़ और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है और प्रभावित क्षेत्रों में घरों को भारी नुकसान हो सकता है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए आपातकालीन आपूर्ति भंडार जमा करने, दरवाजों और खिड़कियों को मज़बूत करने और भूमिगत क्षेत्रों को खाली करने की अपील की है.

अगले दो दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

हांगकांग और मकाऊ के सभी स्कूल अगले दो दिनों तक बंद रहेंगे. हांगकांग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा रेत की बोरियां उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि मकाऊ पुलिस ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से संभावित निकासी के लिए तैयार रहने को कहा है.

चीन के कई इलाकों में अलर्ट जारी

रागासा के कारण मंगलवार से चीन के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत के जियांगमेन, यांगजियांग, झोंगशान और झुहाई जैसे कई शहरों में स्कूलों, कार्यालयों, कारखानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. चीन की मौसम एजेंसी के अनुसार, यह तूफ़ान ग्वांगडोंग में एक से ज़्यादा बार दस्तक दे सकता है.

