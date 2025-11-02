Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान सोमवार (3 नवंबर, 2025) को इस्तांबुल में गाजा को लेकर होने वाली बैठक में बड़ी कार्रवाई का आह्वान करने वाले हैं. तुर्किए के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने रविवार (2 नवंबर, 2025) को कहा कि विदेश मंत्री हाकान फिदान बैठक में गाजा की सुरक्षा और प्रशासन को फिलिस्तीनियों के हाथों में सौंपने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करने का आह्वान करने वाले हैं.

तुर्किए के विदेश मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, जो गाजा में युद्धविराम की प्रगति और मानवीय स्थिति पर केंद्रित होगी.

मुस्लिम देशों की समन्वित कार्रवाई पर फिदान देंगे जोर

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि फिदान बैठक में इस बात पर जोर देंगे कि मुस्लिम देशों के बीच समन्वय बनाकर की गई कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि वर्तमान युद्धविराम स्थायी शांति में बदली जा सके.

युद्धविराम के बावजूद कई दफा हो चुकी हैं हिंसा की घटनाएं

इस्तांबुल वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान सितंबर महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित बैठक में भी शामिल हुए थे. अमेरिका की मध्यस्थता से हुए गाजा युद्धविराम समझौता लागू होने के बाद से ही बीच-बीच में हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी है. लेकिन इसमें हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायल की वापसी की समयसीमा जैसे कई जटिल मुद्दे अब भी लंबित हैं,

गाजा युद्ध के दौरान तुर्किए और इजरायल के संबंधों में आई खटास

रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा कि फिदान बैठक में यह कहने वाले हैं कि इजरायल युद्धविराम खत्म करने के लिए बहाने बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इजरायल की भड़काऊ कार्रवाइयों के खिलाफ ठोस रुख अपनाने की अपील करेंगे. वे यह भी कहेंगे कि गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता पर्याप्त नहीं है और इजरायल ने अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है.

वहीं, दूसरी ओर गाजा युद्ध के दौरान तुर्किए और इजरायल के संबंधों में भारी खटास आई है. तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने गाजा पर इजरायल की ओर से किए गए हमलों की तीखी आलोचना की है.

यह भी पढे़ंः गाजा में हमास के सदस्यों ने लूटा मानवीय सहायता का ट्रक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो