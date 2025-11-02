हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगाजा में हमास के सदस्यों ने लूटा मानवीय सहायता का ट्रक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो

गाजा में हमास के सदस्यों ने लूटा मानवीय सहायता का ट्रक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो

US Central Command: सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर (CMCC) ने संदिग्ध हमास ऑपरेटिव्स को मानवीय सहायता वाले काफिले के एक ट्रक को लूटते हुए देखा गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Nov 2025 07:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (1 नवंबर, 2025) को फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि हमास के संदिग्ध सदस्यों ने दक्षिणी गाजा में एक मानवीय सहायता ट्रक से लूटपाट कर ली. जिसका ड्रोन फुटेज जारी किया गया है.

सेंटकॉम (CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. पोस्ट में कहा, ‘अमेरिका के नेतृत्व वाले सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर (CMCC) ने संदिग्ध हमास ऑपरेटिव्स को मानवीय सहायता वाले काफिले के एक ट्रक को लूटते हुए देखा, जो अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की ओर से उत्तरी खान यूनुस में गाजावासियों तक जरूरी मदद पहुंचा रहा था.’

यह घटना कथित रूप से शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को उत्तरी खान यूनुस के पास घटी, जब अमेरिकी एमक्यू-9 (MQ-9) निगरानी ड्रोन से इलाके के लाइव वीडियो निगरानी की जा रही थी. यह ड्रोन उस समय इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की निगरानी कर रहा था.

मानवीय सहायता काफिले का हिस्सा था लूटा हुआ ट्रक

सेंटकॉम के बयान के मुताबिक, ‘हमास के सदस्यों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला किया, उसे सड़क के बीच में धकेल दिया और फिर ट्रक और सहायता सामग्रियों को लूट लिया. वहीं, ट्रक ड्राइवर की वर्तमान स्थिति अज्ञात है.’ यह लूटा गया ट्रक अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की ओर से भेजे गए मानवीय सहायता काफिले का हिस्सा था. इस घटना की जानकारी दक्षिणी इजरायल के किरयात गाट स्थित सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर (CMCC) को ड्रोन फीड के माध्यम से मिली. 

यह केंद्र अमेरिका के नेतृत्व में गठित किया गया है, जिसमें करीब 40 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इसका उद्देश्य गाजा में मानवीय, लॉजिस्टिक और सुरक्षा सहायता का समन्वय करना और युद्ध के बाद स्थिरिकरण की कोशिशों की निगरानी करना है.

600 से ज्यादा ट्रक रोज गाजा में सहायता सामग्री लेकर कर रहे प्रवेश

सेंटकॉम ने कहा कि हाल के दिनों में हर रोज 600 से ज्यादा ट्रक सहायता और व्यावसायिक सामान लेकर गाजा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह घटना इन कोशिशों को कमजोर करती है. इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम अमेरिका की ओर से मध्यस्थता से कराया गया था और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-बिंदु वाले गाजा शांति योजना पर आधारित है.

Published at : 02 Nov 2025 07:15 PM (IST)
