ट्रंप बेरूत पर हुए इजरायल हमले से नाखुश, लेबनान के मुद्दे पर नेतन्याहू को दे डाली नसीहत

Donald Trump Advice Israel on Lebonan Issue: एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है. माना जा रहा है कि युद्ध अब समाप्त हो चुका है. अमेरिकी अधिकारियों ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी. उन्होने कहा था कि ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं. राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने साइन किए. ईरानी संसद के स्पीकर कलिबाफ ने भी इस पर साइन किए.

वहीं, दूसरी तरफ इजरायल के उकसावे वाली कार्रवाई से ट्रंप नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि बेरूत पर इजरायल का हमला ठीक नहीं था. वह इजरायल की इस कार्रवाई से नाखुश हैं. साथ ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नसीहत भी दी है.

नेतन्याहू को लेबनान मामले में जिम्मेदार होना होगा

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू को लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदार होना होगा. अगर इजरायल लेबनान पर हमला भी करता है. ईरान डील बनी रह सकती है. उन्हें ईरान समझौते से ठीक पहले इजरायल की तरफ से किया हमला पसंद नहीं आया. उन्होंने साथ ही नेतन्याहू को लेबनान के मुद्दे पर समझदारी बरतने की सलाह दे डाली है.

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ईरान के साथ हमारी डील हो गई है: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हमारी डील हो गई है. यह सफल होनी चाहिए. अब यह दूसरे चरण में जा रही है. मुझे लगता है कि असल में आसान होगा. मैं पिछले हफ्ते उन पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था. असल में, हमने ऐसा दो बार किया. हम तीसरी बार भी ऐसा करने जा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी.. लेकिन हमारी डील एक निष्पक्ष डील है.

ट्रंप ने कहा कि यह एक अच्छी डील है. हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं. अगर मैं या कोई और कुछ करना चाहे, तो हमारे पास किसी दिन वहां जाकर ऐसा करने का अधिकार है. लेकिन हम कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं. ईरान में पैसा निवेश करने की हमारी कोई बाध्यता नहीं है.

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