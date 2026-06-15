पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह (KPK) प्रांत के मरदान इलाके में पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा मेन कटलांग रोड पर जबर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया. रेस्क्यू 1122 के अनुसार, एयरक्राफ्ट में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो राहगीर भी इस हादसे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान मरदान की कटलांग रोड पर गिरते ही आग के बड़े गोले में बदल जाता है. हादसे के समय वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से झुलस जाते हैं. शरुआती जानकारी के अनुसार, मरदान प्रशासन ने दो पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों की मौत की पुष्टि की है. वहीं, हादसे में घायल दो लोगों का इलाज जारी है और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया गया.

ये भी पढ़ें: यूएस-ईरान पीस डील पर भड़का इजरायल! राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप को दिया कड़ा मैसेज, बोले - 'हम किसी के...'

क्रैश होने की घटना पर जानकारी

हालांकि, पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कटलांग, मरदान के सवालधर इलाके में क्रैश होने की घटना को लेकर अब तक आधिकारिक स्तर पर डिटेल जानकारी जारी नहीं की गई है. चार लोगों, जिनमें दो पायलट और दो आम नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं, की मौत संबंधी दावे पर भी स्थानीय एयर हेडक्वार्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा अब तक किसी बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी या जांच समिति के गठन की भी घोषणा नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान डील से भारत की बल्ले-बल्ले, सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा, समझें पूरी डिटेल