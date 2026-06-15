हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPAF Aircraft Crashed: पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल

PAF Aircraft Crashed: पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल

PAF Aircraft Crashed: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह के मरदान में PAF का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. रेस्क्यू 1122 के अनुसार विमान में सवार 2 लोगों की मौत हुई और 2 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह (KPK) प्रांत के मरदान इलाके में पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा मेन कटलांग रोड पर जबर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया. रेस्क्यू 1122 के अनुसार, एयरक्राफ्ट में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो राहगीर भी इस हादसे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान मरदान की कटलांग रोड पर गिरते ही आग के बड़े गोले में बदल जाता है. हादसे के समय वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से झुलस जाते हैं. शरुआती जानकारी के अनुसार, मरदान प्रशासन ने दो पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों की मौत की पुष्टि की है. वहीं, हादसे में घायल दो लोगों का इलाज जारी है और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया गया.

ये भी पढ़ें: यूएस-ईरान पीस डील पर भड़का इजरायल! राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप को दिया कड़ा मैसेज, बोले - 'हम किसी के...'

क्रैश होने की घटना पर जानकारी

हालांकि, पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के कटलांग, मरदान के सवालधर इलाके में क्रैश होने की घटना को लेकर अब तक आधिकारिक स्तर पर डिटेल जानकारी जारी नहीं की गई है. चार लोगों, जिनमें दो पायलट और दो आम नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं, की मौत संबंधी दावे पर भी स्थानीय एयर हेडक्वार्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा अब तक किसी बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी या जांच समिति के गठन की भी घोषणा नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान डील से भारत की बल्ले-बल्ले, सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा, समझें पूरी डिटेल

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Pakistan Air Force Breaking News Abp News PAF WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAF Aircraft Crashed: पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल
पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल
विश्व
यूएस-ईरान पीस डील पर भड़का इजरायल! राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप को दिया कड़ा मैसेज, बोले - 'हम किसी के...'
यूएस-ईरान पीस डील पर भड़का इजरायल! राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप को दिया कड़ा मैसेज, बोले - 'हम किसी के...'
विश्व
अमेरिका-ईरान डील से भारत की बल्ले-बल्ले, सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा, समझें पूरी डिटेल
अमेरिका-ईरान डील से भारत की बल्ले-बल्ले, सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा, समझें पूरी डिटेल
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
स्पोर्ट्स
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
हेल्थ
Diabetes Shoulder: कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
कंधे के दर्द से लेकर जकड़न तक, ये लक्षण न करें इग्नोर, डॉक्टर ने डायबिटीज को लेकर दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget