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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इकॉनोमिक D-Day' ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला- दवाब में नहीं आने वाले

'इकॉनोमिक D-Day' ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला- दवाब में नहीं आने वाले

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 20 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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ईरान की तस्नीम का कहना है कि अमेरिका के नए प्रतिबंध विफल दबाव की नीति को दोहराते हैं.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 20 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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