चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

चीन के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में एक दर्दनाक रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे 11 मेंटेनेंस कर्मचारियों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. यह घटना गुरुवार तड़के युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग स्थित लुओयांगझेन स्टेशन पर हुई.

हादसा कैसे हुआ?

राज्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन भूकंपीय उपकरणों की टेस्टिंग के दौरान ट्रैक पर गुजर रही थी. इसी दौरान ट्रेन एक घुमावदार ट्रैक पर मुड़ी और वहां मौजूद कर्मचारियों को टक्कर मार दी. हादसा इतना तेज था कि कई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई.

तुरंत शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव किया. स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के अनुसार घायल कर्मचारियों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, हादसे की वजह जानने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह मानवीय गलती थी या तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, स्टेशन पर रेल परिचालन अब सामान्य हो चुका है और सेवाएं फिर से सुचारू रूप से चल रही हैं.



चीन का रेल नेटवर्क

चीन दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का दावा करता है, जिसका 160,000 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र शामिल है. हालांकि, हाल के वर्षों में यहां कई विनाशकारी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं. हाल के दशकों में घातक घटनाएं बहुत कम हुई हैं. 2011 में झेजियांग प्रांत में एक दुर्घटना में 40 लोग मारे गए और 200 घायल हुए. 2021 में गांसु प्रांत में एक और घातक घटना हुई, जब लान्झोउ-शिनजियांग रेलवे पर एक ट्रेन की चपेट में आने से नौ श्रमिकों की मौत हो गई. बता दें कि अस्पष्ट नियमों और ढीले सुरक्षा मानकों के कारण चीन में औद्योगिक दुर्घटनाएं काफी आम हैं.