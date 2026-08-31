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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही

टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही

नेपाल में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है. मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्लेशियर टूटने का खौफनाक मंजर कैद हुआ है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी है. 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4247 लोग अभी भी लापता हैं. इस आपदा से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ग्लेशियर टूटने का पल कैप्चर हुआ है. ये फुटेज गलती से ड्रोन में कैद हो गई हैं.

इस वीडियो को चीन के शिजांग इलाके में मौजूद एक टूरिस्ट से कैप्चर किया है. इसे रिकॉर्ड करने वाले टूरिस्ट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या कैद हो रहा है.

पहाड़ों से उठे धूल के गुबार
एक चीनी फोटोग्राफर के लिए गए फुटेज में, समुद्र तल से 7,200 मीटर से ज्यादा ऊंचे लांगटांग लिरुंग शिखर के पास एक ढलान से चट्टान और ग्लेशियर की बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूटकर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद पहाड़ों से धूल के गुबार उठते हुए देखे गए.

बर्फ़, चट्टान, कीचड़ और मलबे का यह सैलाब लगभग 1,200 मीटर नीचे घाटी में जा गिरा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई. इस बाढ़ के कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां उफन पड़ीं और 26 अगस्त को नेपाल में 903 तथा तिब्बत में 16 लोगों की मौत हो गई.

इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ग्लेशियर के टूटने का एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें देखा जा सकता है कि ग्लेशियर कैसे टूटा था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि टूर गाइड जिहायिती और उनके हाईकर्स के ग्रुप ने तिब्बत में एक ऑब्जर्वेशन डेक पर चढ़ाई की. जहां से नेपाल में बॉर्डर के उस पार बर्फ से ढके पहाड़ों को नजारा दिख रहा था. सुबह की धुंध में एक ब्रेक ने त्सांगबू री की शानदार चोटी और ग्लेशियर को दिखाया. उन्होंने अपने कैमरे निकाल, जब वे फिल्म बना रहे थे, तो हाईकर्स ने एक गहरी गड़गड़ाहट सुनीं. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: क्यों भड़क उठी ईरान-US जंग में चिंगारी, हमले के पीछे की वजह क्या?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 31 Aug 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Video Nepal Flash Flood NEPAL
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