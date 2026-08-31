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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्यों भड़क उठी ईरान-US जंग में चिंगारी, हमले के पीछे की वजह क्या?

क्यों भड़क उठी ईरान-US जंग में चिंगारी, हमले के पीछे की वजह क्या?

होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछाने की तैयारी के आरोप में अमेरिका ने ईरान के लारक आलैंड पर दो लॉन्चरों पर हमला किया. जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 12:33 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच 6 महीने से जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने रविवार (30 अगस्त 2026) को ईरान के लारक द्वीप पर दो लॉन्चरों को निशाना बनाया. अमेरिका के मुताबिक, इन लॉन्चरों से ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, जुलाई के बाद ईरान के खिलाफ यह पहला सार्वजनिक अमेरिकी सैन्य हमला है.

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेना ने IRGC की माइन बिछाने वाली यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की. अमेरिकी पक्ष का दावा है कि ईरानी सैनिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री माइंस पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे और इससे वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा हो सकता था. CENTCOM के मुताबिक, कार्रवाई का मकसद आम सेलर, कमर्शियल शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री मार्ग में आवाजाही को सुरक्षित रखना था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है. यहां किसी भी तरह का व्यवधान ग्लोबल ऑयल सप्लाई और एनर्जी मार्केट पर असर डाल सकता है.

अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत

ईरान से जुड़े मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि लारक द्वीप पर अमेरिकी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हुई और दो अन्य घायल हुए. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक, किंग हुसैन और अल-अज्राक एयरबेस पर हमला किया गया.

ईरान ने इन हमलों में सैन्य और तकनीकी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है. हालांकि, जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 मिसाइलों को रोक दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी ठिकानों पर किसी बड़े नुकसान या हताहत की पुष्टि नहीं हुई है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहले से बढ़ा हुआ तनाव

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने पिछले सप्ताह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुख्य शिपिंग रूट से समुद्री माइंस हटाने की कार्रवाई पूरी करने की जानकारी दी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने दोबारा समुद्री मार्ग में माइंस लगाने की कोशिश की तो उन्हें लगाने वाले जहाजों या नावों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

अमेरिका और ईरान के बीच जुलाई के बाद कुछ समय तक सैन्य तनाव में कमी देखी गई थी. ऐसे में लारक द्वीप पर अमेरिकी हमला और उसके बाद जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमला क्षेत्र में फिर से सैन्य टकराव बढ़ने का संकेत माना जा रहा है.

 अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है. इसके तहत अमेरिका ईरान के तेल कारोबार, पैसे के लेन-देन और प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क को निशाना बना रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद ईरानी सरकार की कमाई के उन रास्तों को बंद करना है, जिनसे तेल की तस्करी और दूसरे गैरकानूनी वित्तीय कामों को मदद मिलती है. अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में ईरान से जुड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लगातार नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ऐसे प्रतिबंध हर सप्ताह लगाए जाने की योजना है.

ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी दबाव

अमेरिका का दबाव केवल ईरान तक सीमित नहीं है. अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि जो देश ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे, उनकी कुछ संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है. ईरान ने अमेरिका की इस नीति का विरोध किया है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है. ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वह अमेरिकी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं.

चीन पर भी नजर

ईरान का तेल खरीदने वाले देशों में चीन सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में अमेरिका की नई नीति का असर चीन के साथ ईरान के तेल कारोबार पर भी पड़ सकता है. अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ईरान से जुड़े कारोबार पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की कंपनियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 31 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
US IRAN Strait Of Hormuz
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