UAE के राष्ट्रपति ने 'हीरो' स्मित को लगाया गले, ऑर्डर ऑफ जायद II से किया सम्मानित

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने फ्लाई दुबई के हीरो पायलट स्मित माछर से मुलाकात की. UAE के राष्ट्रपति ने माछर को गले लगाया. अबू धाबी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कैप्टन स्मित माछर को 'ऑर्डर ऑफ जायद II' से सम्मानित किया गया.

कैप्टन स्मित को ये सम्मान अपनी जान दांव पर लगाकर फ्लाइट के यात्रियों की जान बचाने के लिए दिया गया है. इसके अलावा फ्लाई दुबई के क्रू सदस्यों को भी सम्मानित किया गया. UAE के राष्ट्रपति ने फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II से सम्मानित किया. यह सम्मान हमदान बिन मोहम्मद द्वारा दिया गया, जिन्होंने क्रू के कार्यों और उनकी जिम्मेदारी की भावना की सराहना की.

किसने दिया अवॉर्ड

कैप्टन स्मित माछर को ये सम्मान क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दिया. फ्लाई दुबई फ्लाइट हाईजैक करने की कोशिश को UAE की ओर से जांच करने के बाद आतंकी हमला करार दिया गया है. उनका कहना है कि आरोपी को-पायलट का मकसद फ्लाइट को इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से टकराना और एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना था.

UAE President confers the First Class Order of Zayed II on the flydubai crew members involved in September’s in-flight incident, in recognition of their courageous efforts to ensure the safety of passengers. The honours were presented by Hamdan bin Mohammed, who commended the crew’s actions and sense of responsibility. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 27, 2026

फ्लाई दुबई के हीरो कैप्टन स्मित और बाकी क्रू मेंबर्स को ये सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक कार्यक्रम के दौरान दिया.

कब हुई थी घटना

पिछले महीने 30 सितंबर को फ्लाई दुबई फ्लाइट को कैप्टन माछर यूएई से इजरायल ले जा रहे थे. उसी दौरान फ्लाई दुबई को हाईजैक करने की कोशिश हुई और ये कोशिश किसी आतंकी ने नहीं बल्कि उनके ओमानी को-पायलट ने की थी. इस दौरान हमलावर ने कॉकपिट में रखी गई इमरजेंसी कुल्हाड़ी से भारतीय कैप्टन पर हमला किया था. अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद फ्लाइट के पैसेंजर्स ने ओमानी को-पायलट को पकड़ा और फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया गया.

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