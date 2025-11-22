हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन

'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन

Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयरशो में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर पाकिस्तान की ओर से पहली बार बयान सामने आया है. इस हादसे में भारतीय पायलट की जान चली गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Nov 2025 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई एयरशो के आखिरी दिन भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की भी मौत हो गई थी. अब इस हादसे पर पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के परिवार और भारतीय वायुसेना के प्रति संवेदना जताई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा केवल आकाश में है. 

ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर लिखा, 'पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पूरे देश की तरफ से भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के उस LAH LCA तेजस के पायलट के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताता है, जो आज दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.'

फोरम के ‘X’ अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम’, पाकिस्तान और सहयोगी देशों के रक्षा विश्लेषकों की एक एजेंसी है, जो सामरिक और सैन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. मंत्री ने फोरम का संदेश साझा करते हुए कहा कि 'बदकिस्मती से वायुसेना पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाया और दुर्घटना में बच नहीं पाया.'

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की वायुसेना के साथ मुकाबला सिर्फ़ आसमान तक ही सीमित है. ‘पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम’ ने भी अपने एक्स पोस्ट में शोक जताया.

हादसे में गई थी पायलट की जान

UAE में आयोजित दुबई एयर शो के आखिरी दिन 21 नवंबर को भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर जेट LCA-तेजस क्रैश हो गया. इस हादसे में वायुसेना के पायलट की मौत हो गई. दुबई एयर शो में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था. दुबई के स्थानीय समय अनुसार, शुक्रवार दोपहर 2.10 बजे आसमान में करतब करते वक्त, तेजस विमान अचानक लो-फ्लाइंग करते वक्त जमीन पर गिर गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई थी. 

IAF ने तेजस क्रैश की जांच के लिए बनाई जांच कमेटी

इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान क्रैश होने कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी है. शहीद हुए विंग कमांडर नमन स्याल का परिवार पहले भी एयरफोर्स से जुड़ा रहा है. उनके पिता भारतीय सेना के मेडिकल कोर में रह चुके हैं. नमन की पत्नी भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद पर हैं. 

क्या है तेजस फाइटर जेट की खासियत?

भारतीय फाइटर जेट में तेजस एक बड़ी ताकत है. उसकी डिजाइन और लो कॉस्ट ऑपरेसन उसकी मुख्य खासियते हैं. यह बेहद ही हल्का और फुर्ती से हवा में घूमने में सक्षम है. इसके एवियोनिक्स सिस्टम में लेटेस्ट क्लाउट-बेस्ड टेक और प्लाई बाय वायर कंट्रोल है. इसे पायलट को हैंडल करने में काफी आसानी होती है. साथ ही यह मिसाइल, स्मार्ट बम और एडवांस हथियार रखने की क्षमता रखता है. यह आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है. 

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

Published at : 22 Nov 2025 08:21 PM (IST)
Tags :
Indian Airforce Pakistan Khwaja Asif INDIA Tejas Fighter Jet Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने रख दी ये शर्त
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर ओवैसी ने रख दी ये शर्त
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

IFFI GOA 2025 में Vintage Camera का खास Collection | Ft. Sarvesh S. Deorukhakar
Bihar चुनाव के खत्म होते ही बंगाल में शुरु हो गई वोट बैंक की तैयारी? | Bengal Election | Mamata
IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने रख दी ये शर्त
'हम नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन...', बिहार पहुंचकर ओवैसी ने रख दी ये शर्त
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज, देखें इनसाइड तस्वीरें
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
आईपीएल
IPL को अलविदा कहेंगे एमएस धोनी! ये 3 खिलाड़ी भी इस सीजन के बाद ले लेंगे संन्यास? लिस्ट कर देगी हैरान
IPL को अलविदा कहेंगे एमएस धोनी! ये 3 खिलाड़ी भी इस सीजन के बाद ले लेंगे संन्यास? लिस्ट कर देगी हैरान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
Embed widget