'भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में', तेजस फाइटर जेट क्रैश में पायलट की मौत पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
Tejas Fighter Jet Crash: दुबई एयरशो में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर पाकिस्तान की ओर से पहली बार बयान सामने आया है. इस हादसे में भारतीय पायलट की जान चली गई थी.
दुबई एयरशो के आखिरी दिन भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की भी मौत हो गई थी. अब इस हादसे पर पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के परिवार और भारतीय वायुसेना के प्रति संवेदना जताई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा केवल आकाश में है.
ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट कर लिखा, 'पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पूरे देश की तरफ से भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के उस LAH LCA तेजस के पायलट के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताता है, जो आज दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.'
फोरम के ‘X’ अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम’, पाकिस्तान और सहयोगी देशों के रक्षा विश्लेषकों की एक एजेंसी है, जो सामरिक और सैन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. मंत्री ने फोरम का संदेश साझा करते हुए कहा कि 'बदकिस्मती से वायुसेना पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाया और दुर्घटना में बच नहीं पाया.'
पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की वायुसेना के साथ मुकाबला सिर्फ़ आसमान तक ही सीमित है. ‘पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम’ ने भी अपने एक्स पोस्ट में शोक जताया.
हादसे में गई थी पायलट की जान
UAE में आयोजित दुबई एयर शो के आखिरी दिन 21 नवंबर को भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर जेट LCA-तेजस क्रैश हो गया. इस हादसे में वायुसेना के पायलट की मौत हो गई. दुबई एयर शो में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था. दुबई के स्थानीय समय अनुसार, शुक्रवार दोपहर 2.10 बजे आसमान में करतब करते वक्त, तेजस विमान अचानक लो-फ्लाइंग करते वक्त जमीन पर गिर गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई थी.
IAF ने तेजस क्रैश की जांच के लिए बनाई जांच कमेटी
इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान क्रैश होने कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी है. शहीद हुए विंग कमांडर नमन स्याल का परिवार पहले भी एयरफोर्स से जुड़ा रहा है. उनके पिता भारतीय सेना के मेडिकल कोर में रह चुके हैं. नमन की पत्नी भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद पर हैं.
क्या है तेजस फाइटर जेट की खासियत?
भारतीय फाइटर जेट में तेजस एक बड़ी ताकत है. उसकी डिजाइन और लो कॉस्ट ऑपरेसन उसकी मुख्य खासियते हैं. यह बेहद ही हल्का और फुर्ती से हवा में घूमने में सक्षम है. इसके एवियोनिक्स सिस्टम में लेटेस्ट क्लाउट-बेस्ड टेक और प्लाई बाय वायर कंट्रोल है. इसे पायलट को हैंडल करने में काफी आसानी होती है. साथ ही यह मिसाइल, स्मार्ट बम और एडवांस हथियार रखने की क्षमता रखता है. यह आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है.
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL