सूडान में ओडिशा के रहने वाले एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, इस युवक को रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) नाम की मिलिशिया ने किडनैप किया. बताया जा रहा है कि अपहरण से पहले हमलावरों ने युवक से पूछा- “क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो?” इसके तुरंत बाद उसे पकड़ लिया गया. दरअसल, सूडान में 2023 से RSF और सूडानी आर्म्ड फोर्सेज के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है. राजधानी खारतूम समेत कई इलाकों में हिंसा के कारण अब तक करीब 1.3 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं.

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, अपहृत युवक का नाम आदर्श बेहरा है, जो ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले का निवासी है. एक वीडियो में आरएसएफ का एक सिपाही RSF नेता मोहम्मद हमदान डगालो का नाम लेता हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय आदर्श बेहरा को अल-फशीर शहर से अगवा किया गया, जो खारतूम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है. माना जा रहा है कि उसे दक्षिण दारफुर में आरएसएफ के गढ़ न्याला ले जाया गया है.

भारत में सूडान के राजदूत ने जारी किया बयान

इस घटना के बाद भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि सूडानी अधिकारी और विदेश मंत्रालय मिलकर उस भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं.

राजदूत ने कहा, “भारत और सूडान के संबंध लंबे और मजबूत रहे हैं. भारत हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है. चाहे समय शांति का हो या युद्ध का. इस संकट के दौरान भारत ने हमें मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें दवाइयां और खाद्य सामग्री शामिल हैं. हम भारत सरकार के इस सहयोग के लिए आभारी हैं.”

