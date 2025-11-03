हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोयंबटूर गैंगरेप मामला: 'कितनी और निर्भया चाहिए?', NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का तमिलनाडु सरकार से सवाल

कोयंबटूर गैंगरेप मामला: 'कितनी और निर्भया चाहिए?', NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का तमिलनाडु सरकार से सवाल

Coimbatore Gang Rape Case: एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूंगो ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया और पूछा, “महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कितनी निर्भया चाहिए होंगी?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

Coimbatore Gang Rape Case: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक  कानूनगो ने घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए तमिलनाडु सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारों को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कितनी निर्भया चाहिए होंगी?

 कानूनगो ने कहा कि यह घटना तमिलनाडु सरकार की "पूर्ण विफलता" को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह अपराध न सिर्फ हृदय विदारक है, बल्कि 2012 के दिल्ली निर्भया कांड की दर्दनाक यादें भी ताजा कर देता है, वह घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था और जिसके बाद भारत में यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए थे.

'कितनी और निर्भया चाहिए होंगी?'

एनएचआरसी सदस्य ने कहा, 'कोयंबटूर की यह घटना दिल दहला देने वाली है. एक 20 वर्षीय छात्रा अपने मित्र के साथ थी. उसके साथ गैंगरेप हुआ. यह घटना हमें उस निर्भया की याद दिलाती है जिसके लिए पूरा देश एकजुट हुआ था. हमने मजबूत कानूनी ढांचे और लड़कियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया था, लेकिन आज भी तमिलनाडु सरकार एक छात्रा को सुरक्षा देने में नाकाम रही है. यह सरकार की सीधी जिम्मेदारी है.'

उन्होंने आगे कहा, 'सरकारों को कब समझ आएगा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है? आखिर और कितनी निर्भया चाहिए होंगी ताकि वे जागें? यह निश्चित रूप से सरकार की विफलता है.'

क्या हुआ था कोयंबटूर में?

रविवार की शाम तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ कार में बैठी थी, तभी तीनों आरोपियों ने कार की खिड़की तोड़ दी, उसके दोस्त पर हमला किया और लड़की को एक सुनसान जगह ले जाकर यौन हिंसा की वारदात को अंजाम दिया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमले की घटना रात करीब 11 बजे हुई. पीड़िता को सोमवार सुबह बचाया गया और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. आरोपियों की तलाश के लिए सात टीमों का गठन किया गया है.' पीड़िता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका मित्र कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (CMCH) में उपचाराधीन है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है.

Published at : 03 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Tags :
NHRC Priyank Kanungo Coimbatore Gang Rape
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच
Advertisement

वीडियोज

पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
कौन बनेगा मुख्यमंत्री...Kishanganj की जनता ने बताई मन की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
हेल्थ
Male breast cancer signs: महिलाओं की तरह क्या पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कैसे दिखते हैं उनमें लक्षण
महिलाओं की तरह क्या पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कैसे दिखते हैं उनमें लक्षण
जनरल नॉलेज
वर्ल्डकप जीतने वाली टीम इंडिया पर BCCI और ICC ने लुटाए करोड़ों, जानें कट-कटाकर हर खिलाड़ी के खाते में कितने आएंगे?
वर्ल्डकप जीतने वाली टीम इंडिया पर BCCI और ICC ने लुटाए करोड़ों, जानें कट-कटाकर हर खिलाड़ी के खाते में कितने आएंगे?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget