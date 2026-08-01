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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK के लोगों पर PAK आर्मी का कहर, 50 से ज्यादा की मौत का दावा

PoK के लोगों पर PAK आर्मी का कहर, 50 से ज्यादा की मौत का दावा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते कई दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. JAAC सदस्य कश्मीरी ने दावा किया है कि हाल ही में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पिछले कई दिनों से जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. जम्मू-कश्मीर जॉइंट पीपुल्स एक्शन कमेटी (JAAC) के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि बीते कुछ दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है.

JAAC सदस्य कश्मीरी ने ये भी दावा किया कि सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं. उन्होंने इसे बर्बर आतंकवाद बताया. इन सबके बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 31 जुलाई को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूर्व सीनेटर मुश्ताक खान समेत कई पाकिस्तानी और कश्मीरी लोग शामिल हुए. 

इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर उमर नजीर कश्मीरी ने आभार जताया है. उन्होंने बताया कि वे रावलकोट के डी-चौक पर अपने धरना स्थल पर मौजूद हैं और यह धरना लगातार जारी है. साथ ही ये भी कहा कि पिछले तीन-चार दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है और कई साथी घायल हुए हैं. उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधी गोलीबारी की गई, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई. 

इस्लामाबाद में प्रदर्शन पर क्या कहा
उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को सीनेटर मुश्ताक साहब ने इस्लामाबाद के जी-10 मरकज में एक बड़ी रैली बुलाई थी. इस रैली में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और कश्मीरी लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई. उमर नजीर ने सीनेटर मुश्ताक खान और इस प्रदर्शन को आयोजित करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया. 

उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तान और कश्मीर के उन सभी लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने इस्लामाबाद में एकजुट होकर यह बड़ा प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था. उमर नजीर ने उम्मीद जताई है कि आगे भी लोग इसी तरह उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Death Pakistani Army PoK JAAC
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