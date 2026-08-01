हमास ने किया सरेंडर! गाजा से पीछे हटेगी इजरायली सेना, ट्रंप का ऐलान
Gaza Deal: इस समझौते के तहत हमास अपने हथियार 5,000 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को सौंपेगा, जिसकी निगरानी एक अमेरिकी जनरल करेंगे.
गाजा युद्ध को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास के पूर्ण निशस्त्रीकरण (हथियार सरेंडर) और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी को लेकर ऐतिहासिक समझौता हो गया है. ट्रंप के मुताबिक, सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर इस समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. हमास ने भी इस समझौते पर सहमति जताई है, हालांकि उसने इसके लिए इजरायल से कुछ शर्तें पूरी करने की बात कही है.
समझौते की प्रमुख शर्तें
समझौते के तहत हमास एक चरणबद्ध प्रक्रिया में अपने सभी हथियार एक अंतरराष्ट्रीय स्टेबिलाइजेशन फोर्स को सौंपेगा. करीब 5,000 सदस्यीय इस बल की निगरानी एक अमेरिकी जनरल करेंगे.
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समझौते के अनुसार-
- हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार सरेंडर करेगा.
- पूरे निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 200 से 300 दिन लग सकते हैं.
- गाजा में बने सुरंगों के नेटवर्क को भी निष्क्रिय किया जाएगा.
- निशस्त्रीकरण पूरा होने के बाद इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से पीछे हटेगी.
- अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल नई फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण देगा.
- समझौते के तहत नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन किया जाएगा, जो पुलिस बल के साथ मिलकर प्रशासन संभालेगी.