दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के एक दिन में दो-दो एयरक्राफ्ट क्रैश होने से हड़कंप मच गया है. US पेसिफिक फ्लीट के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज पर तैनात एक F-18 सुपर होरनेट लड़ाकू विमान और एक MH-60R हेलीकॉप्टर आधे घंटे के अंतराल में समंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं. अमेरिका ने दोनों क्रैश को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चीन ने इन क्रैश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र की समुद्री शांति को खतरा बताया है.

अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को दोपहर 2.45 मिनट पर (स्थानीय समय), विमानवाहक युद्धपोत USS निमित्ज (CVN-68) पर तैनात एक MH-60R सी-हॉक हेलीकॉप्टर को मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन (HSM-73) के बैटल कैट्स को सौंपा गया था. इस दौरान एक नियमित ऑपरेशन के दौरान ये हेलीकॉप्टर साउथ चाइना सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

हेलीकॉप्टर पर तैनात तीनों पायलट सुरक्षित

पैसिफिक फ्लीट के मुताबिक, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के खोजी दल ने हेलीकॉप्टर पर तैनात तीनों पायलट और दूसरे क्रू-सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन इस घटना के महज आधे घंटे के भीतर यानी 3.15 मिनट पर निमित्ज पर तैनात एक F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया. इस दौरान, ये फाइटर जेट स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन (VFA-22) के फाइटिंग रेडकॉक्स को ऑपरेशन के लिए सौंपा गया था. खोजी दल ने इस लड़ाकू विमान के दोनों पायलट को बाद में सुरक्षित बचा लिया.

रूटीन ऑपरेशन के दौरान क्रैश हुए एयरक्राफ्ट

USS निमित्ज, अमेरिकी नौसेना का एक परमाणु संचालित विमानवाहक युद्धपोत है, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं. इन दिनों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडो-पैसिफिक कमान (हेडक्वार्टर-हवाई द्वीप) के एरिया ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी में तैनात है.

पैसिफिक फ्लीट के मुताबिक, रूटीन ऑपरेशन के दौरान दोनों क्रैश हुए हैं और दोनों ही घटनाओं की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों घटना ने US नेवी के साथ ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक साथ दो-दो एयरक्राफ्ट का विमान वाहक युद्धपोत से क्रैश होने की घटनाएं कम सामने आई हैं.

चीन के विदेश मंत्रालय की सख्त टिप्पणी

दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री-क्षेत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस पूरे समंदर पर चीन अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और इससे सटे फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की नौसेनाओं को भी घुसने नहीं देता है, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की नीति अपनाते हुए इस समंदर में नौवहन करते हैं और चीन से तनातनी रखने वाले देशों के साथ साझा युद्धाभ्यास और पैसेज एक्सरसाइज भी करते हैं. चीन को ये कतई बर्दाश्त नहीं है.

अमेरिका एयरक्राफ्ट क्रैश पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया आई है. चीन के विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका एयरक्राफ्ट एक युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हुए हैं. चीन के मुताबिक, अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान, साउथ चाइना सी में आकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, जो समुद्री सुरक्षा के साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है.

ये भी पढ़ें:- कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह कोई और बनेगा CM? अटकलों पर गृहमंत्री परमेश्वर ने दिया ये जवाब