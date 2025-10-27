हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह कोई और बनेगा CM? अटकलों पर गृहमंत्री परमेश्वर ने दिया ये जवाब

कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह कोई और बनेगा CM? अटकलों पर गृहमंत्री परमेश्वर ने दिया ये जवाब

कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राज्य गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि आलाकमान से अब तक कोई संकेत नहीं मिला है, अंतिम फैसला उन्ही का होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 27 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल या नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कांग्रेस आलाकमान से अब तक कोई संकेत नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलों और भ्रम पर विराम लगना चाहिए और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.

दलित समुदाय से आने वाले वरिष्ठ नेता और मंत्री के. एच. मुनियप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बीच, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वह इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह भी उसी 'उत्पीड़ित समुदाय' से आते हैं, लेकिन आखिर में इस मामले पर फैसला आलाकमान को करना है.

मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर बोले परमेश्वर 

नवंबर में, कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने पर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' बता रहे हैं. इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने कहा, 'मुझे कुछ भी पता नहीं. हम आलाकमान के फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकते. देखते हैं कि वे क्या फैसला लेते हैं.'

उन्होंने कहा, 'मीडिया के सामने बेवजह बयान देने से और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा होगी. क्या आलाकमान की ओर से अब तक किसी ने इस बारे में कुछ कहा है? हमें आलाकमान से कोई जानकारी नहीं मिली है.'

मुनियप्पा की दावेदारी को लेकर गृह मंत्री का बयान

उन्होंने कहा, ‘जब तक आलाकमान निर्णय नहीं ले लेता और हमें नहीं बता देता, हमारे किसी भी बयान का कोई महत्व नहीं होगा. आलाकमान हर चीज पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा. आलाकमान की ओर से किसी ने भी मुझे अब तक इस बारे में कुछ बताया या संकेत नहीं दिया है.’

‘दलित मुख्यमंत्री’ बनाये जाने की मांग पर, जिसमें कुछ लोगों ने मुनियप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, गृह मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें (मुनियप्पा को) मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि वह इसके काबिल हैं और वे दोनों एक ही समुदाय से हैं, जिसने लंबे समय तक उत्पीड़न का सामना किया है.

'बिहार चुनाव के बाद आलाकमान ले सकते हैं फैसला'

परमेश्वर ने कहा, ‘मुनियप्पा सात बार सांसद रहे हैं, यह कोई सामान्य बात नहीं है. वह वरिष्ठ हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अब राज्य में मंत्री हैं. वह योग्य हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने में क्या गलत है? अगर मुनियप्पा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे खुशी होगी. हम एक ही समुदाय से हैं. हमें खुशी होगी कि समुदाय को एक अवसर मिला है.'

उन्होंने कहा, 'जिस समुदाय ने लंबे समय तक उत्पीड़न का सामना किया है, अगर उसी समुदाय का कोई व्यक्ति प्रशासन का मुखिया बनता है तो क्या हमें खुशी नहीं होगी?’ हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सब आलाकमान को तय करना है. बिहार चुनाव के बाद, वे विचार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो वे ऐसा करेंगे.

ये भी पढ़ें:- जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...

Published at : 27 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka G Parameshwara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
बॉलीवुड
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
हेल्थ
How to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
ट्रेंडिंग
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget