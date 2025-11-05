हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?

India Pakistan News: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अटारी बॉर्डर समेत करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद कर दिया था. गुरु नानक प्रकाश पर्व के मौके पर सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज गुरु नानक प्रकाश पर्व के मौके पर सिख श्रद्धालुओं ने अटारी-वाघा बॉर्डर पार किया. भारत के करीब 2,100 सिख तीर्थयात्री मंगलवार (4 नवंबर 2025) को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए. ये तीर्थयात्री गुरु नानक देव की 556वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने गए हैं.

पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और पंजाब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) के प्रमुख साजिद महमूद चौहान और अतिरिक्त सचिव (धार्मिक स्थल) नासिर मुश्ताक ने वाघा चेक पोस्ट पर भारतीय तीर्थयात्रियों का स्वागत किया.

2,150 भारतीय सिखों का जारी हुआ वीजा

पाकिस्तान पहुंचने वालों में अकाल तख्त के नेता ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बीबी गुरिंदर कौर और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के रविंदर सिंह स्वीटा शामिल हैं. पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक देव की जयंती में शामिल होने के लिए 2,150 भारतीय सिखों को वीजा जारी किए थे.

ईटीपीबी के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने बताया कि मंगलवार को करीब 2,100 सिख वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे. उन्होंने कहा कि आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, तीर्थयात्री विशेष बसों से गुरुद्वारा जन्मस्थान, ननकाना साहिब के लिए रवाना हुए. गुरु नानक की जयंती का मुख्य समारोह बुधवार (5 नवंबर 2025) को गुरुद्वारा जन्मस्थान में आयोजित किया जाएगा, जो लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है.

करतारपुर साहिब को सजाया गया

नासिर मुश्ताक ने कहा, ‘‘जन्मस्थान और करतारपुर साहिब सहित सभी गुरुद्वारों को लाइट से खूबसूरती से सजाया गया है. चिकित्सा सहायता के लिए, रेस्क्यू 1122 और ईटीपीबी की चिकित्सा इकाई की टीमें तीर्थयात्रियों के साथ रहेंगी.’’ उन्होंने कहा कि सभी एंट्री प्वाइंट्स और आसपास के क्षेत्रों में फूलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

मुश्ताक ने कहा, ‘‘तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए रेंजर्स, पुलिस, विशेष बल और ईटीपीबी की अपनी सुरक्षा शाखा को लगाया गया है." अपने 10-दिवसीय प्रवास के दौरान, भारतीय सिख गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, गुरुद्वारा सच्चा सौदा-फारूखाबाद और गुरुद्वारा दरबार साहिब-करतारपुर का भी दौरा करेंगे. सिख तीर्थयात्री 13 नवंबर को अपने वतन के लिए रवाना होंगे.

मई में पहलगाम आतंकी हमले के कारण हुए चार-दिवसीय संघर्ष के बाद दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव अब भी कायम है. दोनों देशों ने मई से वस्तुतः सभी संपर्क काट दिए हैं, और उन्होंने एक-दूसरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

Published at : 05 Nov 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Pakistan Shehbaz Sharif INDIA Operation Sindoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget