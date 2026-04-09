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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहज-उमराह करने वालों के लिए खुशखबरी, Nusuk Card से मिलेंगे खास डिस्काउंट, जानें नई सुविधाओं की डिटेल

हज-उमराह करने वालों के लिए खुशखबरी, Nusuk Card से मिलेंगे खास डिस्काउंट, जानें नई सुविधाओं की डिटेल

Nusuk Card Explained: Nusuk Card सिर्फ छूट ही नहीं देता, बल्कि यह पवित्र स्थलों में प्रवेश और यात्रा के दौरान आसानी से आने-जाने के लिए भी जरूरी है. हज के दौरान इसे हर समय साथ रखना अनिवार्य है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 01:52 PM (IST)
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सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है. इस पहल के तहत Nusuk Card के जरिए हज और उमराह करने वाले यात्रियों को कई तरह के खास ऑफर और छूट दी जाएंगी. इसका मकसद यात्रा के दौरान उनकी परेशानी कम करना और अनुभव को ज्यादा आरामदायक बनाना है.

Nusuk Card क्या है और क्यों जरूरी है?
Nusuk Card एक आधिकारिक पहचान पत्र है, जो हज और उमराह यात्रियों के साथ-साथ हज व्यवस्था में काम करने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है. सऊदी अरब पहुंचने से लेकर वापसी तक इसे हर समय साथ रखना अनिवार्य है. यह कार्ड पवित्र स्थलों में प्रवेश और यात्रा के दौरान आवाजाही को आसान बनाता है.

कई सेक्टर में मिलेंगी सुविधाएं
इस नई पहल के तहत कार्डधारकों को शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, खानपान, होटल, हेल्थकेयर और एंटरटेनमेंट जैसे कई क्षेत्रों में विशेष छूट और ऑफर मिलेंगे. इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं कम कीमत में मिल सकेंगी. इन सभी ऑफर्स और सेवाओं की जानकारी Nusuk प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी.

यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश
मंत्रालय का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हज और उमराह के दौरान सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और यात्रियों को अधिक आराम देना है. इसके जरिए सेवा की गुणवत्ता को भी बेहतर किया जाएगा, ताकि हर यात्री को एक सहज और सुरक्षित अनुभव मिल सके.

प्राइवेट सेक्टर का सहयोग
इस पहल में चैंबर ऑफ कॉमर्स की भी अहम भूमिका है, जो मंत्रालय और निजी कंपनियों के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं. उनकी मदद से ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय इस योजना से जुड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधाएं मिल सकें.

डिस्काउंट के साथ सुरक्षा भी
Nusuk Card केवल छूट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी दस्तावेज भी है. इसके जरिए यात्रियों की पहचान सुनिश्चित होती है और उन्हें पवित्र स्थलों में प्रवेश और यात्रा के दौरान सुरक्षा मिलती है.

एक कार्ड, कई फायदे
यह पहल हज और उमराह यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है. एक ही कार्ड में पहचान, सुविधा और छूट जैसी कई चीजें जोड़कर सऊदी अरब सरकार यात्रियों की यात्रा को आसान, सुरक्षित और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रही है.  

Published at : 09 Apr 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Hajj Umrah Nusuk Card
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