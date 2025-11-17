मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार (17 नवंबर 2025) को डीजल टैंकर से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफ़रीहाट नामक स्थान पर हुई.

खबर अपडेट की जा रही है....