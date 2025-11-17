एक्सप्लोरर
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकर गई. इस हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका है. सभी मृतक हैदराबाद के बताए जा रहे हैं.
मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार (17 नवंबर 2025) को डीजल टैंकर से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफ़रीहाट नामक स्थान पर हुई.
खबर अपडेट की जा रही है....
