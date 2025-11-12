विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया. दोनों नेताओं की ये मुलाकात नियाग्रा में जी-7 के इतर हुई है.

एस. जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए अनीता आनंद को बधाई दी और नए रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन में प्रगति की सराहना की. उन्होंने कहा, 'हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होने की आशा करते हैं.'

अनीता आनंद ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग के बारे में चर्चा की. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को कहा, 'जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'

कनाडा ने जी-7 बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन को आमंत्रित किया है. कनाडा ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि जी-7 सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और समृद्धि, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी.

डॉ. एस. जयशंकर की कनाडा यात्रा अनीता आनंद की भारत यात्रा के एक महीने बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया था.

अपनी बैठक में, दोनों विदेश मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं और एक-दूसरे की रणनीतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर जल्द से जल्द मंत्रिस्तरीय चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी.