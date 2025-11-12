'हिंसा, गुस्सा और नफरत कम हो...', राहुल गांधी ने 2047 के भारत का बताया अपना विजन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो जेन-जी के एक ग्रुप के साथ बैठकर बातचीत करते दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदारी और राजनीति में लोगों के हित जैसे मुद्दों पर बात की. 2047 में भारत की आजादी के 100 साल होने को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी.

'ऐसा भारत हो जहां हिंसा और नफरत कम हो'

2047 के भारत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "जब मैं युवा भारत से बात करता हूं तो मुझे विभाजन नहीं, बल्कि आशा दिखाई देती है. भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण बहुत सरल है. एक ऐसा भारत जहां हर युवा सुरक्षित और अपना करियर खुद बनाने के लिए आजाद महसूस करे. एक ऐसा भारत जो परवाह करता है... सृजन करता है और हम सबका भारत है. एक ऐसा भारत जहां लोगों के बीच हिंसा, गुस्सा और नफरत कम हो."

मुझे सर नहीं ब्रो बोला: राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज

इस वीडियो में राहुल गांधी जेन-जी के साथ हल्के, मस्ती भरे अंदाज में भी नजर आए. उन्होंने मजाक-मजाक में कहा, “मुझे सर मत कहो ब्रो बोलो.” उन्होंने युवाओं से कहा कि राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के भले के लिए होनी चाहिए. कांग्रेस सांसद ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के चुनाव देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे क्योंकि यहां शिक्षा और अस्पताल की हालत देश की असली तस्वीर पेश करती है.

'जेन-जी की एनर्जी मुझे आशा देती है'

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, "भारत की जेन-जी की एनर्जी मुझे आशा देती है. यह पीढ़ी सत्य और अहिंसा में विश्वास करती है. करुणा और साहस रखती है, जो भारत को एक उज्जवल, अधिक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी. मैं उन्हें राजनीति में कदम रखते हुए देखकर उत्साहित हूं."

