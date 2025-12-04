आज यानी 4 दिसंबर को शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे. यह उनके यूक्रेन युद्ध के बाद पहली यात्रा है. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा और वह सीधे प्रधानमंत्री आवास यानी 7, लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे. यह यात्रा 2 दिनों की है, जो भारत-रूस के 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाएगी. दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान-तकनीक, संस्कृति और मानवीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे.

उड़ते हुए कमांड सेंटर IL-96 जेटलाइनर विमान से भारत पहुंचेंगे पुतिन

पुतिन का विमान शाम 4:30 बजे लैंड करेगा. कुछ रिपोर्ट्स में 6:30 बजे का समय बताया गया है. पुतिन के आने पर सुरक्षा बहुत सख्त है. पूरी राजधानी 5 लेयर के सुरक्षा घेरे में घिरी हुई है. दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पुतिन की पर्सनल टीमें हर कदम पर नजर रखेंगी. SWAT टीमें और एंटी-टेरर स्क्वायड सड़कों पर तैनात रहेंगी.

राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे

5 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे पुतिन का स्वागत होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय भवन में पुतिन से मिलेंगी, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके बाद पुतिन राजघाट जाएंगे. वहां वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे और शांति का संदेश देंगे. यह परंपरा हर विदेशी मेहमान निभाता है.

हैदराबाद हाउस में PM मोदी के साथ मीटिंग

दोपहर में हैदराबाद हाउस में 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा. PM मोदी और पुतिन द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. पहले अकेले में, फिर डेलिगेशन के साथ. वह रक्षा सौदों पर फोकस करेंगे, जैसे एसयू-57 फाइटर जेट, एस-500 मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन. एक और बात बताते चलें कि भारत रूस से हर साल 65 अरब डॉलर का सामान आयात करता है, लेकिन निर्यात सिर्फ 5 अरब है. दोनों नेता इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे. इसके अलावा ऊर्जा और तेल पर भी बात होगी.

राष्ट्रपति भवन में आलीशान डिनर

शाम को भारत मंडपम में दोनों नेता भारत-रूस बिजनेस फोरम में भाषण देंगे. व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा. रूस टुडे चैनल भारत में अपना ब्यूरो खोलेगा, जिसमें 100 लोग काम करेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट बैनक्वेट यानी आलीशन दावत देंगीं. रात को 9:30 बजे ही पुतिन लौट जाएंगे. यह दौरा करीब 28-30 घंटे का रहेगा.