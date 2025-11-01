रूस ने अक्टूबर महीने में यूक्रेन पर दागे सबसे ज्यादा मिसाइल, ढाई साल का तोड़ा रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

रूस और यूक्रेन के युद्ध को करीब ढाई साल का समय बीत चुका है. इन ढाई सालों में रूस ने यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों और अटैक ड्रोन्स के जरिए सैकडों हमले किए हैं. यूक्रेनी डेटा के मुताबिक, रूस ने पिछले महीने अक्टूबर, 2025 में यूक्रेन पर 2023 की शुरुआत के बाद से किसी भी महीने की तुलना में ज्यादा मिसाइलें दागीं हैं.

रूस ने यूक्रेन में रात के समय मिसाइल हमले किए, जिससे यूक्रेन का ऊर्जा ग्रिड भी तबाह हो गया. यूक्रेनी ऊर्जा ग्रिड के तबाह होने के कारण यूक्रेन में व्यापक रूप से ब्लैकआउट हो गया, इससे देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. मॉस्को ने चार सर्दियों तक यूक्रेन के पावर ग्रिड को अपना निशाना बनाया है. वहीं, कीव और उसके समर्थकों ने रूस की ओर से किए गए हमले को यूक्रेन की नागरिक जनसंख्या को कमजोर करने की एक सोची-समझी और निंदनीय रणनीति करार दिया है.

रूसी सेना ने अक्टूबर में 270 मिसाइल दागे

यूक्रेन की वायु सेना के आंकड़ों के मुताबिक, रूस की सेना ने अकेले अक्टूबर में यूक्रेन पर 270 मिसाइलों से हमला किया है, जो उसके पिछले महीने सितंबर की तुलना में 46 प्रतिशत ज्यादा है और 2023 से युद्ध की शुरुआत के बाद से यह एक महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा था.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाए आरोप

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस पर देश के पावर ग्रिड पर लगातार किए गए हमलों से अशांति फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि रूस का उद्देश्य यूक्रेन के एनर्जी फेसिलिटीज और रेलवे पर हमला करके अशांति फैलाने और जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना है.

ICC ने रूसी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी किए गिरफ्तारी वारंट

निदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने पिछले साल यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार किए गए हमलों से नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के युद्ध अपराध के लिए रूस के सीनियर सैन्य अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

