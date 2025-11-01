हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपेरिस के लूव्र म्यूजियम में डकैती मामले में 38 वर्षीय महिला पर आरोप, चोरी के लिए डिस्क कटर का किया था इस्तेमाल

पेरिस के लूव्र म्यूजियम में डकैती मामले में 38 वर्षीय महिला पर आरोप, चोरी के लिए डिस्क कटर का किया था इस्तेमाल

Paris Museum: फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में चोरों ने मात्र सात मिनट में 88 मिलियन यूरो (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के कीमती गहनों की चोरी को अंजाम दिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 01 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में कीमती गहनों की चोरी के मामले में एक 38 वर्षीय महिला पर चोरी का आरोप लगा है. म्यूजियम में 19 अक्टूबर, 2025 को 88 मिलियन यूरो (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कीमत के कीमती गहनों की चोरी हुई थी. फ्रांस की राजधानी में हुई इस डकैती ने सभी को हैरान कर दिया था.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में चोरों ने मात्र सात मिनट में इस डकैती को अंजाम दिया था. इसके लिए चोरों ने कीमती गहनों की चोरी के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था. इतने कम समय में गहनों की चोरी ने सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, चोर म्यूजियम की एक खिड़की को जबरन खोलकर अंदर दाखिल हुए, डिस्क कटर के इस्तेमाल से बक्सों को काटा और फ्रांसीसी राजमुकुट के आठ रत्न लेकर भाग गए. चोरी हुए गहनों में महारानी मैरी-लुईस और यूजनी की संपत्तियां भी शामिल है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखी चोरों की गतिविधियां

म्यूजियम में लगे सीसीटीवी फुटेज में चार लोगों को देखा गया, जो एक लिफ्ट लगे ट्रक में आए थे. उस लिफ्ट की मदद से सभी चोर म्यूजियम की पहली मंजिल की खिड़की तक पहुंचे और फिर मोटर स्कूटर से सीन नदी के किनारे भाग निकले. शुरुआती जांच में पता चला कि म्यूजियम के जिस हिस्से से चोर भागे, उस हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था.

फ्रांसीसी गृह मंत्री ने चोरी के बाद दिया था बयान

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यून्येज ने इस डकैती के बाद बयान दिया था कि इस वारदात को तीन से चार लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और उन्होंने अपना निशाना अपोलो की गैलेरी की दो डिस्प्ले को बनाया. स्पष्ट है कि इस घटना के पहले म्यूजियम की रेकी की गई, जो एक प्रोफेशनल टीम का काम है और उन्होंने शीशे को काटने के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था.

यह भी पढे़ंः लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास

Published at : 01 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Tags :
France Paris Louvre Museum Paris Museum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
इंडिया
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
ट्रेंडिंग
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म
हेल्थ
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget