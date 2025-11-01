Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में कीमती गहनों की चोरी के मामले में एक 38 वर्षीय महिला पर चोरी का आरोप लगा है. म्यूजियम में 19 अक्टूबर, 2025 को 88 मिलियन यूरो (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कीमत के कीमती गहनों की चोरी हुई थी. फ्रांस की राजधानी में हुई इस डकैती ने सभी को हैरान कर दिया था.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में चोरों ने मात्र सात मिनट में इस डकैती को अंजाम दिया था. इसके लिए चोरों ने कीमती गहनों की चोरी के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था. इतने कम समय में गहनों की चोरी ने सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, चोर म्यूजियम की एक खिड़की को जबरन खोलकर अंदर दाखिल हुए, डिस्क कटर के इस्तेमाल से बक्सों को काटा और फ्रांसीसी राजमुकुट के आठ रत्न लेकर भाग गए. चोरी हुए गहनों में महारानी मैरी-लुईस और यूजनी की संपत्तियां भी शामिल है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखी चोरों की गतिविधियां

म्यूजियम में लगे सीसीटीवी फुटेज में चार लोगों को देखा गया, जो एक लिफ्ट लगे ट्रक में आए थे. उस लिफ्ट की मदद से सभी चोर म्यूजियम की पहली मंजिल की खिड़की तक पहुंचे और फिर मोटर स्कूटर से सीन नदी के किनारे भाग निकले. शुरुआती जांच में पता चला कि म्यूजियम के जिस हिस्से से चोर भागे, उस हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था.

फ्रांसीसी गृह मंत्री ने चोरी के बाद दिया था बयान

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यून्येज ने इस डकैती के बाद बयान दिया था कि इस वारदात को तीन से चार लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और उन्होंने अपना निशाना अपोलो की गैलेरी की दो डिस्प्ले को बनाया. स्पष्ट है कि इस घटना के पहले म्यूजियम की रेकी की गई, जो एक प्रोफेशनल टीम का काम है और उन्होंने शीशे को काटने के लिए डिस्क कटर का इस्तेमाल किया था.

