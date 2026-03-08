हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US Iran War: 'धरती से एक बड़े कैंसर को...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप का बयान, जानें तेल की कीमतों को लेकर क्या कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों को लेकर एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम धरती से एक बड़े कैंसर को मिटा देंगे. हम कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के बीच एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने उनकी (ईरानी) नौसेना को नष्ट कर दिया है. उनकी नौसेना अब समुद्र की तलहटी में है और अब यही विकल्प है. यह एक छोटा-मोटा ऑपरेशन है. 

ईरान के साथ अमेरिका इजरायल की जंग दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है. अमेरिकी सेना और इजरायली एयरफोर्स तेहरान में ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही हैं. अमेरिकी हमलों के बीच ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और वो मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को लगातार निशाना बना रहा है. खासकर संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के हमले जारी हैं और वो दुबई में कई जगह स्ट्राइक कर चुका है. इसी बीच सऊदी अरब की ऑयल फील्ड पर भी हमले की बात कही जा रही है.

तेल की कीमतों को लेकर क्या बोले ट्रंप

ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने अनुमान लगाया था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जो कि बढ़ेंगी भी और वे गिरेंगी भी. उन्होंने आगे कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद फिर बहुत तेजी से गिरेंगी और हम धरती से एक बड़े कैंसर को मिटा देंगे. हम कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.

इजरायल पर हमास के हमले का किया जिक्र

डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर हमास के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 को मत भूलिए. पिछले कईं सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसे मत भूलिए. देखते हैं क्या होता है. ईरानी शासन पर हमले को जायज ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह न केवल हमारे देश के लिए, न केवल इजरायल के लिए, न केवल मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान कार्य है.

Published at : 08 Mar 2026 09:34 AM (IST)
