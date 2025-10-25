‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
Mary Millben: अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और भारत-अमेरिका के संबंधों के लिए भी सबसे बेहतर नेता हैं.
अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. मैरी मिलबेन ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए दावा किया, ‘मुझे नहीं लगता कि वे (राहुल गांधी) सक्षम हैं या भारत का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं. और तो और यह बात साबित भी हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनौती दी और एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए. उनकी सत्ता जनता के वोट के बदौलत बना हुआ है. यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जैसे अमेरिका में, वैसे ही भारत में भी.’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बोलीं मिलबेन?
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 24 साल पूरे होने अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने कहा, ‘मैं यह बात पिछले कई सालों से कहती आ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और भारत-अमेरिका के संबंधों के लिए भी सबसे बेहतर नेता हैं. उन्होंने न सिर्फ भारत में किए गए अपने कार्यों से, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका से इस चीज को बार-बार साबित भी किया है. वे एक गेम चेंजर है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए लोगों को एक साथ लाने की क्षमता रखते हैं.’
भारत यात्रा करने को लेकर बोलीं मैरी मिलबेन
इस दौरान अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने अपने भारत यात्रा को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं फिर से भारत आऊं और अपना परफॉर्मेंस दूं. इस विषय पर हमारी टीम और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है.’
उन्होंने कहा, ‘भारत लौटने के बाद मैं लोगों से सीधी बातचीत करने की बहुत इच्छा रखती हूं. यह मेरे लिए अगले साल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके साथ ही, भारत लौटने पर मैं धार्मिक आजादी से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत करना चाहती हूं.’
किन-किन प्रोजेक्ट्स पर मिलबेन कर रहीं काम?
मैरी मिलबेन ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा, ‘मैं एक डॉक्युमेंट्री पर काम कर रही हूं, जो मेरे जीवन और अमेरिकी राजनीति में मेरे प्रदर्शन को दर्शाएगी. इसमें खासकर करीब 20 सालों तक मेरे राष्ट्रीय गान और देशभक्ति गीत गाने के अनुभव शामिल होंगे. इसके अलावा, मैं एक किताब पर भी काम शुरू कर चुकी हूं, जो अगले साल प्रकाशित होगी. कई मजेदार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मैं हमेशा नए म्यूजिक पर काम करने के मौके तलाशती रहती हूं.’
