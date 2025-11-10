Video: रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश, दो हिस्सों में बंटा, 4 की मौत; कैमरे में कैद हुआ खौफनाक पल
Russian Chopper Crash: हेलीकॉप्टर 7 नवंबर को क्रैश हुआ. वायरल वीडियो में देखा गया कि चॉपर समुद्र तट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा गया.
रूस के दागेस्तान में एक Ka-226 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में रूस की एक सैन्य फैक्ट्री किजल्यार इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट के चार वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. हेलीकॉप्टर कैस्पियन सागर के पास एक गांव में हादसे का शिकार हुआ. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कैसे हुआ हादसा?
हेलीकॉप्टर 7 नवंबर को क्रैश हुआ. वायरल वीडियो में देखा गया कि चॉपर समुद्र तट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा गया. टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर टूट गया और उसका संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर अची-सू गांव के पास एक खाली निजी घर से टकरा गया. टक्कर के बाद घर में भीषण आग लग गई और वह मलबे में तब्दील हो गया. मौके का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर घर की छत को तोड़ते हुए अंदर गिरता है और तुरंत आग की लपटों में घिर जाता है. हादसे के बाद फायरफाइटर्स को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
🚨 BREAKING: Full video emerges of tragic Russian Ka-226 helicopter crash carrying key military factory workers.— Svilen Georgiev (@siscostwo) November 9, 2025
In the disaster:
✅ Deputy General Director of Kizlyar plant
✅ Chief Engineer
✅ Chief Designer
All DIED.
Kizlyar develops critical onboard equipment for Sukhoi… pic.twitter.com/1e7ZCHfjYp
हेलीकॉप्टर में कौन सवार था?
यह हेलीकॉप्टर EU-प्रतिबंधित किजल्यार इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट के कर्मचारियों को लेकर जा रहा था. कंपनी ने पुष्टि की कि उसके चार अधिकारी हादसे में मारे गए. इनमें अचालो मगॉमेदोव, कंपनी के डिप्टी जनरल डायरेक्टर (कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट) भी शामिल थे. इसके अलावा हेलीकॉप्टर के Ka-226 के एक फ्लाइट मैकेनिक की भी मौत हुई. हादसे में दो लोग घायल हुए हैं.
हादसे की वजह क्या थी?
ईस्टर्न यूरोप के न्यूज चैनल Nexta ने बताया कि हादसा एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ और इसमें किसी तरह की साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है. रूस की संघीय विमानन एजेंसी Rosaviatsia ने इस दुर्घटना को औपचारिक रूप से 'डिजास्टर' घोषित किया है और कहा है कि वह आधिकारिक जांच में हिस्सा लेगी.
