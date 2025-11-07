हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूस भी करेगा न्यूक्लियर टेस्टिंग? ट्रंप के बयान के बाद बढ़ी पुतिन की टेंशन! क्रेमलिन ने अमेरिका से कर दी बड़ी मांग

रूस भी करेगा न्यूक्लियर टेस्टिंग? ट्रंप के बयान के बाद बढ़ी पुतिन की टेंशन! क्रेमलिन ने अमेरिका से कर दी बड़ी मांग

Russia US News: ट्रंप के परमाणु टेस्टिंग वाले बयान पर रूस ने कहा कि अगर अमेरिका इस दिशा में कोई कदम उठाता है तो फिर रूस के साथ-साथ पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 09:37 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बयान ने दुनियाभर में हलचल मचा दी है. रूस ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट वाले बयान पर अमेरिका को स्पष्टीकरण देना चाहिए. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि अगर अमेरिका इस दिशा में कोई कदम उठाता है तो फिर रूस के साथ-साथ पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी.

ट्रंप के परमाणु टेस्टिंग वाले बयान के बाद मची हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर रहा था कि उन्होंने फौरन परमाणु हथियार की टेस्टिंग का आदेश दिया है. ट्रंप ने लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं. यह सब मेरे पहले कार्यकाल के दौरान ही संभव हो पाया. रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगले पांच सालों में यह बराबरी पर आ जाएगा. अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वह हमारे परमाणु हथियारों का समान आधार पर परीक्षण शुरू करे. यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी.'

पुतिन की अमेरिका को चेतावनी

इलको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार (5 नवंबर 2025) को अपने शीर्ष अधिकारियों को संभावित परमाणु हथियार परीक्षणों पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था. पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के तहत अपने सभी दायित्वों का कड़ाई से पालन किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इस संधि का उल्लंघन कर परीक्षण करती है तो रूस भी उसी रास्ते पर चलेगा.

रूस-अमेरिका के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार

1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से मॉस्को ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है. रूस और अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार के भंडार हैं. रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि मॉस्को को रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन के कदमों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षणों की तैयारी तुरंत शुरू करना उचित है.

Published at : 07 Nov 2025 09:28 PM (IST)
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
वीडियोज

छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
फोटो गैलरी

ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
