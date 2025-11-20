रूस ने दावा किया है कि उसे पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट SU-57 का पहला खरीदार मिल गया है. रूस के इस फाइटर जेट Su-57E की हाल ही में दुबई एयर शो में धमाकेदार एंट्री हुई थी. रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमोजोव ने दावा किया कि दुनिया के युद्ध अभियानों से मिलने वाले फीडबैक के कारण SU-57 विमानों की विदेशों में रुचि बढ़ी है.

रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक

रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के प्रमुख वादिम बादेखा ने सोमवार (17 नवंबर 2025) को पहले दो Su-57 विमानों की डिलीवरी की घोषणा की. हालांकि उन्होंने उस देश का नाम नहीं बताया, जिसे रूस ने ये फाइटर जेट बेचे हैं. सर्गेई चेमोजोव ने निर्यात ऑर्डर को लेकर किए सवाल पर कहा, "मैं कॉन्ट्रैक्ट या हमारे किसी भी साझेदार की पुष्टि नहीं करूंगा. इस विशेष विमान के लिए कई देशों से हमारे पास बड़ी मांग आई है. हम इस मांग को और भी बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं."

फाइटर जेट को लगातार अपडेट कर रहा रूस

TWZ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, "फाइटर जेट को अपग्रेड होना एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे विशेष सैन्य अभियान के दौरान जारी रहती है. हमें युद्ध क्षेत्र से अपने पायलटों से प्रतिक्रिया मिलती है और हम अपने उपकरणों को उसी के अनुसार अपग्रेड करते हैं." रूस इस साल दुबई एयर शो में Izdeliye 177S नामक एक नए टर्बोफैन इंजन का भी प्रदर्शन कर रहा है. इस इंजन का पहली बार पिछले साल चीन के झुहाई एयर शो में प्रदर्शन किया गया था.

रूस ने दो Su-57 विमान बेचने का दावा किया

इस साल के शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रूस ने Su-57 अल्जीरिया को दिया था. अभी तक किसी दूसरे देशों के Su-57 की डिलीवरी तस्वीरें सामने नहीं आई है. रूस के सरकारी चैनल वन टेलीविजन के दिए इंटरव्यू में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के महानिदेशक वादिम बादेखा ने कहा, "हमारे विदेशी साझेदार को पहले दो Su-57 विमान मिल चुके हैं."

सर्गेई चेमोजोव के अनुसार यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी रक्षा निर्यात लगभग आधा हो गया है. उन्होंने बताया कि इसका कारण रूसी हथियारों में अंतरराष्ट्रीय रुचि में कमी होना नहीं है, बल्कि रूस के अपने सशस्त्र बलों की बढ़ती मांग है. रूस संयुक्त अरब अमीरात और भारत को Su-57 की पेशकश कर चुका है.