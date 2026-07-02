हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना

यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना

Russia attack on Ukraine: यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 24 घंटों के दौरान कई बड़े धमाके हुए. रिपोर्टों के मुताबिक, शहर में 28 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए गए.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 02 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उसकी सेना ने राजधानी कीव समेत कई इलाकों में हाई-प्रिसिजन मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए. इन हमलों में सैन्य ठिकानों, ड्रोन निर्माण केंद्रों, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया. वहीं, यूक्रेन की ओर से सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलों में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है.

ओडेशा के ड्रोन कॉम्पलेक्स पर हमला
रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ओडेशा में स्थित एक ड्रोन कॉम्पलेक्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया. रूस का आरोप है कि इसी केंद्र में तैयार किए जा रहे ड्रोन का इस्तेमाल उसकी ऑयल रिफाइनरियों और दूसरे अहम ठिकानों पर हमलों के लिए किया जा रहा था. रूस ने इस कार्रवाई का एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर हमले के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस फुटेज की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

यह भी पढ़ें: 'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन

स्टारलिंक टर्मिनलों को भी बनाया निशाना
रूसी हमलों को लेकर ऐसी भी रिपोर्टें सामने आई हैं कि यूक्रेन में कई जगह लगे स्टारलिंक टर्मिनलों को भी निशाना बनाया गया. रूस का दावा है कि इन टर्मिनलों के जरिए यूक्रेनी ड्रोन को सैटेलाइट और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे वे रूस के भीतर हमले करने में सक्षम होते हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कीव में 28 जगहों पर हमले
यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 24 घंटों के दौरान कई बड़े धमाके हुए. रिपोर्टों के मुताबिक, शहर में 28 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं. आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी इमारतों के मलबे में फंसे हो सकते हैं, इसलिए राहत और बचाव अभियान जारी है.

यह भी पढ़ें: भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'

जेलेंस्की ने बीच में छोड़ी विदेश यात्रा
हमलों की गंभीरता को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपनी आयरलैंड यात्रा बीच में ही छोड़ दी और तुरंत कीव लौट आए. माना जा रहा है कि वह सुरक्षा और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए वापस लौटे हैं.

रूस ने बताया जवाबी कार्रवाई
रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सैन्य अभियान रूस के नागरिक बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन की ओर से किए गए कथित "आतंकी हमलों" के जवाब में चलाया गया. मंत्रालय के अनुसार, इस ऑपरेशन में हाई-प्रिसिजन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सैन्य उद्योग, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Ukraine Russia Ukraine War RUSSIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना
यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना
विश्व
भारत-पाकिस्तान में हो बात, 117 लोगों ने इधर लिखी चिट्ठी, उधर भारत ने UN में PAK को लेकर साफ किया स्टैंड, जानें क्या कहा?
भारत-पाकिस्तान में हो बात, 117 लोगों ने इधर लिखी चिट्ठी, उधर भारत ने UN में PAK को लेकर साफ किया स्टैंड, जानें क्या कहा?
विश्व
125 साल पुराना गुरुद्वारा ढहाए जाने पर भारत ने लगाई लताड़, लाइन पर आया पाकिस्तान, अब लिया ये एक्शन
125 साल पुराना गुरुद्वारा ढहाए जाने पर भारत ने लगाई लताड़, लाइन पर आया पाकिस्तान, अब लिया ये एक्शन
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
Advertisement

वीडियोज

दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
महाराष्ट्र
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ABP NEWS
ज़ैद मर्डर केस में मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वायरल
ज़ैद मर्डर केस में मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वायरल
ABP NEWS
केले से लदा ट्रक BJP विधायक की कार से टकराया, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गई।
केले से लदा ट्रक BJP विधायक की कार से टकराया, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गई।
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Embed widget