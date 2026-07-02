यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव में 28 जगह धमाके; ड्रोन कॉम्पलेक्स और एयरबेस को बनाया निशाना

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है. रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उसकी सेना ने राजधानी कीव समेत कई इलाकों में हाई-प्रिसिजन मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए. इन हमलों में सैन्य ठिकानों, ड्रोन निर्माण केंद्रों, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया. वहीं, यूक्रेन की ओर से सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलों में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है.

ओडेशा के ड्रोन कॉम्पलेक्स पर हमला

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ओडेशा में स्थित एक ड्रोन कॉम्पलेक्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया. रूस का आरोप है कि इसी केंद्र में तैयार किए जा रहे ड्रोन का इस्तेमाल उसकी ऑयल रिफाइनरियों और दूसरे अहम ठिकानों पर हमलों के लिए किया जा रहा था. रूस ने इस कार्रवाई का एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर हमले के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस फुटेज की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.



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स्टारलिंक टर्मिनलों को भी बनाया निशाना

रूसी हमलों को लेकर ऐसी भी रिपोर्टें सामने आई हैं कि यूक्रेन में कई जगह लगे स्टारलिंक टर्मिनलों को भी निशाना बनाया गया. रूस का दावा है कि इन टर्मिनलों के जरिए यूक्रेनी ड्रोन को सैटेलाइट और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे वे रूस के भीतर हमले करने में सक्षम होते हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कीव में 28 जगहों पर हमले

यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 24 घंटों के दौरान कई बड़े धमाके हुए. रिपोर्टों के मुताबिक, शहर में 28 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं. आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी इमारतों के मलबे में फंसे हो सकते हैं, इसलिए राहत और बचाव अभियान जारी है.

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जेलेंस्की ने बीच में छोड़ी विदेश यात्रा

हमलों की गंभीरता को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपनी आयरलैंड यात्रा बीच में ही छोड़ दी और तुरंत कीव लौट आए. माना जा रहा है कि वह सुरक्षा और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए वापस लौटे हैं.

रूस ने बताया जवाबी कार्रवाई

रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सैन्य अभियान रूस के नागरिक बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन की ओर से किए गए कथित "आतंकी हमलों" के जवाब में चलाया गया. मंत्रालय के अनुसार, इस ऑपरेशन में हाई-प्रिसिजन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सैन्य उद्योग, एयरफील्ड नेटवर्क और ईंधन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया.